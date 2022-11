Arranca la Feria del Libro de Miami con la música como invitada especial

La feria no ha querido prescindir de las presentaciones virtuales y ha programado diez de este tipo, con autores tan relevantes como el nicaragüense Sergio Ramírez y su obra "Tongolele no sabía bailar", una novela negra sobre Nicaragua

La Feria del Libro de Miami, la más importante en español de EE.UU., abre este domingo con una combinación de literatura y música de la mano del colombiano Juanes, que presenta un nuevo libro sobre su vida, y del poeta cubano Carlos Pintado, quien leerá sus haikus acompañado del bolerista Francisco Céspedes.



El cantautor colombiano conversará esta tarde con el periodista y escritor Diego Londoño sobre "Juanes", una biografía publicada en septiembre pasado por la editorial Aguilar en coincidencia con su cumpleaños número 50.



El libro, de acuerdo con el programa, refleja la carrera del cantautor, pero también su manera de entender la vida, de amar la música y de percibir la familia.



Por su parte, Pintado inaugura el Programa de Autores Iberoamericanos con "El árbol rojo" (Ediciones Furtivas), una colección de 200 haikus (poemas breves de métrica japonesa) que presentará junto a su compatriota Céspedes "en un diálogo poético-musical".



"Son cápsulas, son como alfilerazos, una gota de miel", dice a EFE Pintado sobre los haikus, una manifestación poética que, a su entender, "no se ha trabajado con mucha suerte" a lo largo del tiempo.



Según el cubano, un haiku, poema breve de diecisiete sílabas y escrito en tres versos, "es solo la punta del iceberg; todo el cuerpo del haiku esta debajo del agua".

PRESENTACIONES VIRTUALES PARA SACAR JUGO

El evento, que se desarrollará hasta el 20 de noviembre, incluye un homenaje al escritor portugués José Saramago (1922-2010), Premio Nobel de Literatura de 1988, para celebrar el centenario del autor de obras tan importantes como "Memorial del convento", "Todos los nombres" y "El hombre duplicado".



Al homenaje han sido han sido invitadas Pilar del Río, quien fue esposa y traductora de buena parte de la obra de Saramago, la editora española Pilar Reyes y la escritora colombiana Laura Restrepo.



Este año, la feria no ha querido prescindir de las presentaciones virtuales y ha programado diez de este tipo, con autores tan relevantes como el nicaragüense Sergio Ramírez y su obra "Tongolele no sabía bailar", una novela negra sobre Nicaragua y el fin del sueño de la revolución.



"Seguimos combinando lo virtual porque hay que sacarle el jugo. Eso hace más internacional la feria", afirma a EFE Mariela Gal, directora del programa iberoamericano.



Se trata de presentaciones grabadas "como un falso directo, como una charla de café" a las que se puede acceder en la plataforma digital de la feria, que organiza el Miami Dade College (MDC).



Entre las presentaciones virtuales, Gal destaca la sesión "Por una América Latina próspera", a cargo del diplomático y periodista colombiano Luis Alberto Moreno, exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del escritor y columnista venezolano Moisés Naím, que se desarrollará el próximo lunes.



Moreno presenta su libro "¡Vamos!", en el que propone siete ideas para lograr una América Latina próspera y justa, según el programa, mientras Naím lo hace con "La revancha de los poderosos: Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI".



La feria alcanza su edición número 39 "llena de novedades", destaca Gal.



Entre ellas la participación por primera vez del proyecto literario conocido como Carmen Mola, de los escritores españoles Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez.



En una conversación con María Fasce, directora literaria de Alfaguara, los tres autores hablarán de su novela "La novia gitana" y en general de la serie protagonizada por la inspectora Elena Blanco.



"Cuando decimos novedades me refiero a libros nuevos o tendencias", dice Gal y menciona un panel a cargo de la Cátedra Vargas Llosa que también es nuevo en la feria.



Se trata de un foro de debate para medios y agentes culturales en torno a la "deriva de la libertad de palabra hoy".



En el panel participan la periodista española Inés Martín Rodrigo; el político, promotor cultural y periodista argentino Darío Lopérfido, el periodista y narrador peruano Raúl Tola y Ramiro Villapadierna, gestor cultural y actual director de la Cátedra Vargas Llosa.



Este panel, adelanta Gal, será transmitido en directo "para todo el mundo" a través del medio digital Infobae, "para que se converse y se pongan ciertas cosas sobre el tapete", explicó.



La coordinadora del programa iberoamericano quiso destacar también el panel presencial "No es un boom. Ellas siempre escribieron", en el que participan las autoras Marta Barrio (España), Valeria Correa Fiz (Argentina) y Margarita García Robayo (Colombia).



"Nunca digo 'boom de literatura femenina', las mujeres han escrito todo el tiempo. ¿Por qué ahora se habla de un boom?", comenta Gal sobre este evento que cierra la feria.



Igualmente, la escritora española María Dueñas cierra esta edición con "Sira", novela en la que la protagonista de su famosa "El tiempo entre costuras" transita por escenarios como Londres, Tánger, Jerusalén y Madrid después de la Segunda Guerra Mundial.



Dueñas presentará "Sira" en una conversación con la periodista y escritora cubana Mirta Ojito.