Artista salvadoreño junta en una obra a inmigrantes reales y de madera

El artista nació en El Salvador y durante la Guerra Civil (1979-1992), cuando tenía cinco años, fue llevado por su madre a Estados Unidos, donde vivió con ella como "ilegal" hasta que pudieron regularizar su situación

El artista salvadoreño radicado en Londres Studio Lenca presentará la semana próxima en Miami una gran instalación de figuras de madera de 20 inmigrantes creadas en colaboración con otros tantos inmigrantes de carne y hueso, para "amplificar la voz" de los que tienen que dejar sus países.



"Soy un artista inmigrante y este proyecto es muy importante para mi", dice a EFE Studio Lenca, cuyo verdadero nombre es José Campos y explora en sus obras las nociones de identidad en la sociedad contemporánea a través de la representación de figuras latinas.



"Mi mamá aún sigue limpiando casas en San Francisco", señaló en una entrevista en una casa de la organización que brinda apoyo a artistas Fountainhead Residency, mientras daba los últimos toques al traje que llevará en la inauguración de "Chisme".



La instalación se podrá contemplar en el espacio dedicado a Proyectos Especiales de la feria Untitled, una de las que abrirán sus puertas la semana próxima en Miami como satélites de la famosa Art Basel, que cumple 20 años este 2022.



Studio Lenca hizo "Chisme" en colaboración con 20 inmigrantes centroamericanos y mexicanos que trabajan en el servicio doméstico, la construcción o la agricultura y "pelean por mejores condiciones laborales" desde la organización We Count (Contamos).

INMIGRANTES QUE QUIEREN SER VISTOS

Las figuras de inmigrantes de la instalación, al contrario que los inmigrantes de la vida real, no buscan pasar inadvertidas sino llamar la atención.



Inspirándose en los trajes de los bailarines folclóricos salvadoreños conocidos como los "historiantes", Studio Lena pintó a sus inmigrantes con chaqueta y pantalón de colores vivos y con motivos llamativos, como grandes lunares blancos sobre fondo verde.



Las figuras, que juntas en la instalación se ven como un "grupo caótico", lucen también grandes sombreros, porque usar sombrero -dice su autor- significa "tomar espacio" y eso es lo que busca con esta obra: que los inmigrantes ocupen áreas en las que no tienen cabida y se hagan ver y oír.

El mismo lleva un sombrero negro de ala ancha durante la entrevista.



En el reverso de cada una de estas figuras troqueladas es donde los inmigrantes de verdad han dejado su huella artística y su firma.



Son dibujos de plantas como símbolo de "algo que crece" y el hecho de que estén por detrás de las figuras es una "metáfora" de que los inmigrantes son un soporte en las vidas de los ciudadanos del país al que emigraron, dice Studio Lenca.



Preguntado por EFE por la reacción de sus colaboradores al ver la obra terminada, responde que "están encantados de ser partícipes de algo grande" y deseosos de asistir a la feria de arte, pues acudirán con él a la inauguración y presenciarán el performance que tiene preparado.



Después de presentarse en Untitled "Chisme" será presentada en el Museo Parrish de los Hamptons, en el estado de Nueva York, y luego en el Museo de Arte Contemporáneo de Dallas, en Texas.

NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ

Studio Lenca pasó este año un mes en El Salvador para conocer museos y artistas locales de su país natal, en el que, según dijo, tiene sus raíces pero no se siente totalmente identificado.



"Ni soy de aquí ni soy de allá", dice remedando el título de su exposición en Untitled, "Ni de aquí, ni de allá (No de aquí, no de allá)", en la que muestra también una veintena de pinturas sobre el mismo tema de la inmigración pero en un estilo distinto.



La exposición es presentada por Y.ES Contemporary con el apoyo de Gallery Red, de Palma de Mallorca (España).





El artista explica que escogió la palabra Studio como nombre artístico porque alude a algo colectivo y él busca que sus obras contengan no solo su voz sino la de otros.



En el Reino Unido, donde se inició como artista plástico después de haberse formado como bailarín en Estados Unidos y obtuvo una maestría de la Universidad Goldsmiths, trabajó en algunas de sus obras con niños inmigrantes que cruzaron el Canal de la Mancha.



"La sociedad los etiqueta igualmente", señala al compararlos con los indocumentados en Estados Unidos. "No veo mucha diferencia".



Después de su paso por Untitled, Studio Lenca se pondrá a trabajar en un mural en The Underline, un parque lineal de 16 kilómetros, sendero urbano y espacio para arte público a lo largo del río Miami que le han encargado.