Honduras ha avanzado con la ONU para una misión contra la corrupción, según canciller

Según el canciller, el avance ha sido "muy importante" para Honduras

El Gobierno de Honduras ha logrado avanzar con las Naciones Unidas para el establecimiento de una comisión contra la corrupción en el país centroamericano, dijo este lunes el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.



El diplomático indicó a periodistas que durante la visita de una delegación hondureña a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la semana pasada, su secretario general, António Guterres, designó a su representante para América, Europa y Asia, y que "en ese sentido finiquitamos la negociación del documento, del memorando de entendimiento".



Ese documento o memorando "es la primera fase para el establecimiento de la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) a la fase formal", agregó.



"Una vez establecido este documento y los criterios que ahí se enumeran, se pasa a la siguiente fase de la conformación, ya (sea) del acuerdo o convenio internacional que se firmará entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas", subrayó Reina.



Según el canciller, el avance ha sido "muy importante" para Honduras y finiquitar un acuerdo, aunque "faltan un par de temas" sobre los que se hablará "con el secretario general, que no son como una condicionalidad, sino temas para avanzar precisamente en todos estos preparativos y esperamos que la presidenta Xiomara Castro viaje a Nueva York", para suscribirlo.



"Estamos ahora ultimando los detalles de la agenda, tanto de la presidenta Xiomara Castro, como del secretario general de las Naciones Unidas, para que lo más pronto se realice este viaje a Nueva York", acotó.



Reina también dijo que la CICIH será un ente independiente y autónomo, aunque algunos sectores, entre ellos políticos de la oposición, aseguran que no hay certeza de que venga al país una comisión contra la corrupción, porque el Gobierno de Honduras pretende financiarla y ejercer el control de la misma.



Sectores que apoyan la llegada de la CICIH consideran que la elección de sus miembros debe hacerla la ONU y que la financiación para su operación provenga de la comunidad internacional para que tenga absoluta independencia, después del fracaso de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).



La MACCIH, que incluso investigó casos que salpicaron a varios diputados, se instaló en 2016 en el país, pero 4 años después el Parlamento hondureño no le renovó un segundo período.