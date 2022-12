López Obrador acusa a la Unión Europea de culparlo de muertes de periodistas

López Obrador insistió en que no existe la impunidad en los casos de asesinatos a profesionales de la información, pues eso solo sucedía en las anteriores legislaturas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este martes al Parlamento Europeo de culparlo de la violencia contra los periodistas en México con fines "politiqueros".



"En el Parlamento Europeo se aprobó una resolución condenatoria al Gobierno de México, con datos así (del informe anual de Reporteros Sin Fronteras, que cifra en 11 los periodistas muertos en el país en 2022), con un fin politiquero", expuso en su rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional.



López Obrador señaló al opositor venezolano Leopoldo López Gil, quien tras obtener la nacionalidad española fue elegido en la lista del Partido Popular para ocupar un escaño como eurodiputado en 2019.



"Él encabezó un movimiento con conservadores mexicanos para culparnos por la violencia a periodistas", señaló.



Las declaraciones del mandatario mexicano se dan después de que la semana pasada el Parlamento Europeo condenara las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instara a que estos crímenes se investiguen de manera "rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".





"Puede ser que nos lleve un tiempo la investigación, pero vamos a fondo siempre. (Antes, los medios de comunicación) estaban acostumbrados a quedarse callados y ahora, por razones políticas y económicas, se volvieron paladines de la libertad", criticó.



Según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 19 periodistas han sido asesinados en México en lo que va de año, una cifra inédita en el país.



Sobre la reciente agresión al popular periodista radiofónico Ciro Gómez Leyva, quien fue baleado mientras iba en su vehículo y salió ileso, el presidente mexicano reiteró que "no descarta" que el móvil del crimen fuera afectar a su Gobierno.



"Quisieron asesinarlo y sino fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar el país", indicó.



No obstante, aseguró que investigarán "a fondo" el suceso.



Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional, de los cuales 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31 en el actual de López Obrador (2018-2024). E