EEUU "urge" al Parlamento de Panamá aprobar la ley de extinción de dominio

Estados Unidos urgió este miércoles a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá a que apruebe un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, por ser una herramienta para lucha contra las organizaciones criminales y el flujo de dinero ilícito.



"Panamá, en algún momento, tiene que unirse a los países del área donde tienen estas herramientas, donde puedan perseguir el dinero ilícito. Estados Unidos le urge a la Asamblea que siga su debido proceso, tenga los debates que sean necesarios pero, al fin y al cabo, aprueben esta ley", dijo la embajadora estadounidense, Mari Carmen Aponte.



El proyecto de Ley de Extinción de Dominio fue presentado en abril de 2021 ante el Parlamento, de 71 escaños y mayoría oficialista, por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, pero su discusión no ha avanzado.



Varios diputados se han pronunciado en contra de aprobación de la ley alegando que sería un instrumento de persecución política.



La aprobación de esta legislación "es un mensaje bien importante que Panamá puede enviar no solamente a los criminales y las organizaciones criminales, también al resto de la región y a todas esas agencias regulatorias que velan por la transparencia y el buen flujo de dinero en Panamá", declaró Aponte.



Panamá está en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También está en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales.



Aponte ofreció esas declaraciones en el marco de la ceremonia de inauguración de escáneres de contenedores para seguridad portuaria de Panamá.



El gobierno de Panamá adquirió los escáneres con fondos de bienes incautados en el caso Speed Joyeros, resultado de una cooperación de Panamá y EE.UU., informó la embajada estadounidense.



"Hoy vemos que son escáneres, mañana pueden ser escuelas, luego pueden ser clínicas, mejoras en la educación panameña. No hay límites en lo que se puede hacer" con el dinero ilícito que ha sido incautado por las autoridades, señaló la diplomática.



El ministro Pino indicó por su parte que "es justo y necesario" que en Panamá se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, así como ya lo han hecho "muchos países del área", porque "es una herramienta para poder combatir el crimen organizado".



Según la definición utilizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita.



Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.