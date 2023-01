"Lula es un gran líder regional", dice la canciller chilena antes de la investidura

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá este domingo la Presidencia de Brasil en presencia de autoridades de medio centenar de países y con una gran fiesta popular

La canciller de Chile, Antonia Urrejola, dijo este lunes desde Brasilia que el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es "un gran líder de la región" y que espera que la agenda entre ambos países sea "proactiva".



"Esta visita es muy importante para Chile, para el Gobierno del presidente (Gabriel) Boric. Hemos visto siempre al presidente Lula como un gran líder de la región", aseguró Urrejola, quien viajó con Boric para acudir a la investidura del líder brasileño.



Veinte años después de la primera vez, Luiz Inácio Lula da Silva asumirá este domingo la Presidencia de Brasil en presencia de autoridades de medio centenar de países y con una gran fiesta popular que congregará a unas 300.000 personas.



Lula estuvo en el poder durante dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2010, y regresa a la Presidencia a los 77 años y tras una durísima campaña electoral en la que derrotó en segunda vuelta y por escasos 1,8 puntos porcentuales al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien este viernes partió inesperadamente hacia Estados Unidos.

"Estoy segura de que vamos a poder tener una agenda proactiva en temas que nos importan no solo de la agenda bilateral, sino también de la agenda multilateral, sobre todo en temas en los que el presidente Lula ya ha manifestado su preocupación como el cambio climático y la integración regional", añadió Urrejola.



Las relaciones entre Chile y Brasil no han sido especialmente buenas desde que asumió Boric el pasado marzo, a cuya investidura no acudió Bolsonaro.



El ultraderechista llegó a acusar el pasado agosto en un debate presidencial al exlíder estudiantil de estar detrás de la quema de estaciones de metro durante la ola de protestas de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura militar en Chile.





La victoria de Lula marcó un cambio radical en las relaciones entre ambos países y, al poco de conocerse el resultado, Boric publicó en sus redes sociales el mensaje "Lula. ¡¡Alegría!".



El exlíder estudiantil también recibió el respaldo de Lula cuando el chileno ganó contra el ultraderechista Joséé Antonio Kast en diciembre pasado.



"Me alegro por otra victoria de un candidato democrático y progresista en nuestra América Latina, por la construcción de un futuro mejor para todos", expresó entonces el futuro presidente de Brasil.



Boric será recibido por Lula el lunes y luego regresará a Chile junto a la comitiva que le acompaña, en la que también se encuentra la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).