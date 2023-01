Afines al Gobierno dicen que no permitirán "otro golpe de Estado" en Bolivia

Arce no se ha pronunciado directamente sobre la detención de Camacho, pero en la víspera convocó a una "gran movilización" el próximo 22 de enero para celebrar el Día del Estado Plurinacional

Los sindicatos y organizaciones sociales afines al Gobierno de Luis Arce agrupados en el llamado "Pacto de Unidad" advirtieron que no permitirán "otro golpe de Estado" en Bolivia y exigieron justicia por la crisis de 2019 en una carta dirigida al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encarcelado por esos sucesos.



La Oficina de Comunicación de la Presidencia boliviana difundió en sus redes sociales la carta que incluye firmas y sellos de dirigentes de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país; sindicatos de campesinos, indígenas, mineros de cooperativas y comerciantes, entre otros aliados del oficialismo.



En la nota, estos sectores responden a una carta enviada por Camacho al presidente Arce desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, donde está recluido desde la semana pasada, en la que el opositor desafió al mandatario a debatir sobre su "Gobierno autoritario".



Las organizaciones afines al Ejecutivo manifestaron que esperan que esa carta "no sea el preludio de otro golpe de Estado" promovido por Camacho como, a su juicio, ocurrió en 2019.