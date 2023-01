Snowden recuerda a Biden que otros con documentos secretos fueron condenados

El exanalista de la CIA Edward Snowden afirmó hoy que el presidente de EEUU, Joe Biden, tenía en su poder tras abandonar la vicepresidencia en 2017 más documentos clasificados que muchos denunciados como él mismo u otros que fueron acusados y condenados a prisión.

La excontratista de inteligencia cumplió más de cuatro años de prisión por filtrar un informe clasificado sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Snowden, exanalista de la CIA que reveló detalles de programas de espionaje estadounidense, se refirió al hallazgo de miembros del equipo legal de Biden de nuevos documentos clasificados en una oficina utilizada por el mandatario justo después de su época como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

The real scandal isn't that Biden had classified documents coming out of his socks, because sadly they've all been doing it.



The scandal is that the DOJ found out about it a week prior to the midterm elections and chose to suppress the story, conferring a partisan advantage. https://t.co/Zgx5FEpPeH