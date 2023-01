El Salvador amplía los permisos para turistas desde los tres hasta los seis meses

El Gobierno de El Salvador informó este viernes de la ampliación de los permisos generales de permanencia para turistas extranjeros desde los tres hasta los seis meses, para tratar de atraer más visitantes e inversores.

El presidente salvadoreños, Nayib Bukele, había adelantado la noche del jueces la decisión en su cuenta de Twitter.

General tourist permits in El Salvador have just been extended from 90 days to 180 days 🇸🇻



Los permisos generales de turismo en El Salvador acaban de ser ampliados de 90 a 180 días 🇸🇻