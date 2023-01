Lula buscará consensos como presidente de los foros G20, BRICS y Mercosur

9:13 a.m.

Lula quiere aprovechar esas reuniones con importantes protagonistas del mundo para impulsar una agenda que considera de consenso global

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intentará aprovechar su gran habilidad diplomática para buscar consensos en el G20, BRICS y Mercosur, foros cuya presidencia será asumida por Brasil en los próximos meses, dijo este martes su ministro de Hacienda, Fernando Haddad.



El colaborador y correligionario del líder progresista aprovechó una sesión del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) dedicada a Brasil para mencionar las prioridades del país como futuro presidente de los importantes foros multinacionales, en los que Lula buscará consensos en asuntos como democracia, paz, sustentabilidad ambiental y reducción de desigualdades.



"El presidente Lula es un político con gran habilidad como diplomático y se siente cómodo al conversar con diferentes personas, incluso con las que tienen puntos de vista diferentes, para lograr consensos. Es el momento para aprovechar esas capacidades de Lula", afirmó Haddad.

El ministro explicó que Brasil asumirá este año la presidencia temporal del G20, el foro que reúne a las mayores economías del mundo, así como del grupo de emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y del Mercado Común del Sur (Mercosur), el bloque de libre comercio que el país integra junto a Argentina, Paraguay y Uruguay.



"Lula viajará a Estados Unidos en febrero y después, en abril, será la cumbre del G20. Por eso estamos comenzando a preparar una ambiciosa agenda internacional para este foro y para los otros cuya presidencia será asumida por Brasil", dijo.



De acuerdo con el ministro, Lula quiere aprovechar esas reuniones con importantes protagonistas del mundo para impulsar una agenda que considera de consenso global.



"En primer lugar trabajar por la paz. El mundo desea lograr la paz pero hay que trabajar para lograrlo", dijo.



Haddad agregó que otra prioridad en esa agenda es la lucha contra las desigualdades, que, dijo, no afectan tan solo a Brasil, sino a muchos países en el mundo. "Tenemos que aprovechar la experiencia de Brasil y de los otros países para poner fin al hambre", dijo.



Afirmó que otro asunto que Brasil quiere discutir en esos foros es la defensa del medioambiente, incluyendo la lucha contra la crisis climática y la deforestación y el impulso de una economía verde.



"También es importante discutir sobre la democracia. Lamentablemente el mundo no está en una situación política fácil: las noticias falsas se difunden velozmente y hasta falta compromiso de algunas grandes corporaciones con las libertades políticas y civiles", afirmó.



De acuerdo con Haddad, la intención de Lula es impulsar ambiciosas agendas de trabajo para estos asuntos en los foros multinacionales, con todas sus implicaciones, porque, dijo, no se puede hablar de desarrollo económico sin tener en cuenta la sustentabilidad ni de desarrollo social sin tener en cuenta la economía.



"Pienso que Lula, por su muchos años de experiencia, su histórico y la habilidad diplomática que ya demostró en sus dos primeros mandatos (2003-2010), está muy bien posicionado para impulsar estos asuntos en los foros internacionales", aseguró.