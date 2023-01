Empresarios de la frontera sur de México piden orden ante más migrantes.

El líder empresarial sostuvo que todos los días se enteran de nuevos grupos y nuevas caravanas que intentan ingresar a México en su camino hacia el "sueño americano"

El sector empresarial en la frontera sur de México pidió al nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas que ponga orden a la crisis migratoria y se brinde mayor seguridad, ante la llegada de cientos de migrantes a la fronteriza ciudad de Tapachula.



Este lunes, Carlos Alberto Santiago Hernández tomó posesión como nuevo titular del INM, en Chiapas, en sustitución de Paola López Rodas, que ahora estará como funcionaria en Oaxaca.



El presidente de la asociación de comerciantes establecidos y propietarios de inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiahualt Herrera, explicó que el flujo migratorio no se va detener y sigue siendo alto.



“Todas las medidas que ha tomado Estados Unidos, indican que todos estos grupos se van a quedar en México y muchos de ellos regresan a Tapachula, al ser la frontera inmediata a Centro y Sudamérica, por lo que es importante una estrategia de orden y seguridad”, expresó Santiago.



Señaló que su principal petición es que se brinde seguridad, el orden y que se de a conocer el plan que tiene el Gobierno local para atender a la migración irregular.



El migrante de Venezuela Ander Briseño solicitó a las autoridades migratorias en Tapachula que no los retengan y les brinden la oportunidad de seguir avanzando y no los devuelvan a la frontera de México con Guatemala.



“Nosotros tenemos, sueños, metas y lo que se puede ver alrededor es hambre, sufrimiento, si por nosotros fuera nos quedamos en nuestro país, pero todos tenemos sueños, metas, necesidades y todos somos familias”, comentó Briseño.



El migrante venezolano consideró importante mantener el orden, la legalidad en los procesos, pero resaltó que lo importante es que las autoridades migratorias dejen avanzar a las personas que "están haciendo bien" y regresen solo a quienes "estén comportándose mal".



Asimismo, los empresarios solicitaron un acercamiento con el nuevo titular del INM en Chiapas para poner en marcha una nueva estrategia que atienda el flujo de personas hacia el norte del país.



El presidente de la Acepitap señaló que ya se han realizado peticiones a los anteriores titulares del organismo de migración y todas han quedado en el limbo "porque definitivamente las acciones que ha realizado no han beneficiado en el tema".



“Sabemos que el tema de los migrantes tiene que ver con otras secretarías y niveles de gobierno, pero lo que esté en sus manos es importante que lo aborden", sostuvo.



En tanto, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda, aseveró que su principal petición al nuevo titular de migración en Chiapas es la rápida expedición de sus permisos migratorios para que los migrantes únicamente vayan de paso por la ciudad.



“Lo que nosotros urgimos es que sus documentos sean ágiles para que su estancia sea corta en Tapachula”, acotó.



Castañeda también remarcó que la anterior delegada de migración en Chiapas dejó muchos escritos sobre la mesa y los empresarios esperan que les den solución.



La ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, se ha convertido en una gran olla de presión a punto de reventar debido a los miles de migrantes que quedaron varados en la frontera sur de México sin ningún método factible para seguir con su tránsito.