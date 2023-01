Hallan en México fosa con posibles cadáveres de 4 desaparecidos desde Navidad

El análisis preliminar de antropología forense arroja que puede tratarse de al menos cuatro víctimas diferentes, tres femeninas y un masculino

La Guardia Nacional mexicana halló este jueves cuatro cadáveres en una fosa clandestina en el estado de Zacatecas que presumiblemente son de los cuatro jóvenes, uno de ellos ciudadano estadounidense, que desaparecieron el 25 de diciembre en los límites entre Zacatecas y Jalisco.



La Fiscalía de Justicia de Zacatecas informó en un comunicado del hallazgo de una “zona de inhumación irregular” con cuerpos humanos y otros indicios en el rancho "Monte de la Presa Vieja", en el municipio de Tepetongo, cerca de donde se comunicaron por última vez los cuatro jóvenes de Jalisco.



“El análisis preliminar de antropología forense arroja que puede tratarse de al menos cuatro víctimas diferentes, tres femeninas y un masculino; por el momento continúan en calidad de no identificados ya que será necesario realizar una confronta de perfiles genéticos para determinar su identidad", ahondó el texto.



La fiscalía había notificado el martes que la Guardia Nacional y el Ejército hallaron la camioneta en la que viajaban los jóvenes en la comunidad “El Cuidado”, cercana al rancho donde está la fosa.



Junto al vehículo encontraron otro en cuyo maletero estaba el cadáver de una persona de entre 20 y 25 años con uniforme táctico.



Daniela Márquez Pichardo, de 31 años de edad; su prometido José Melesio Gutiérrez Farias, de 36 años; su hermana Viviana Márquez Pichardo, de 26 años, y su prima Irma Paola Vargas Montoya, de 27 años, desaparecieron en Navidad en el poblado de Víboras, municipio de Tepetongo, cerca del límite con Jalisco.



Melesio Gutiérrez, ciudadano estadounidense residente del estado de Ohio, había viajado el pasado 23 de diciembre a Colotlán, en el norte de Jalisco, para pasar las fiestas navideñas con su prometida.



El grupo decidió ir de paseo al poblado de Jerez, Zacatecas, el 25 de diciembre; a su regreso se comunicaron con sus familiares por última vez mientras circulaban por la carretera federal 23, a la altura de Víboras, y después no se supo más de ellos.



De manera paralela, el Gobierno de Jalisco informó de que tras intervenir a las policías municipales de Colotlán y Villa Guerrero encontraron que algunos elementos portaban armas que no estaban registradas, además de que los comisarios de ambas corporaciones no se presentaron y no han sido localizados.



La zona limítrofe entre Jeréz y Colotlán ha sido escenario de enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado durante 2022 y también hay denuncias de otras desapariciones.



El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación, reporta más de 110.000 personas desaparecidas en México.



Jalisco es el estado con mayor número de casos, con 15.043 hasta el 18 de enero, seguido por Tamaulipas, con 12.471, y el Estado de México, con 11.884 casos. Zacatecas suma 3.363 casos.