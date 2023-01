Los dos hermanos serna deportados este miércoles en un vuelo a Panamá, por la sencilla razón de que no tienen un estatuto migratorio legal en Estados Unidos

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño (2009-2014) Ricardo Martinelli, fueron excarcelados esta mañana del miércoles del Penal de Allenwood Low en Pensilvania (Estados Unidos), confirmaron a EFE fuentes del servicio de prisiones.



Los dos hermanos fueron puestos en libertad al mismo tiempo al considerarse una rebaja en su pena por buen comportamiento, una figura conocida en inglés como "good conduct time release", añadieron las fuentes.



Por razones de seguridad y privacidad, no dieron ninguna información suplementaria sobre el destino inmediato de los hermanos.



El martes, fuentes de la Fiscalía precisaron a EFE que la expectativa en el caso de los Martinelli es que pasen a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y sean deportados este miércoles en un vuelo a Panamá, por la sencilla razón de que no tienen un estatuto migratorio legal en Estados Unidos.



Los hermanos Martinelli fueron condenados en mayo de 2022 por la trama de corrupción del caso Odebrecht a tres años de cárcel (a contar desde su detención en julio de 2020) más dos en libertad vigilada, además de una multa de 250.000 dólares cada uno.



Los medios panameños han adelantado incluso la hora de llegada de los hermanos Martinelli, en la noche del miércoles.



Uno de los abogados panameños de los dos hermanos, Luis Eduardo Camacho González, dijo este miércoles a EFE que sus clientes no irán a prisión porque "ya han consignado la fianza en los tribunales" que les permitirá seguir el curso de su proceso en libertad.



No detalló el importe de la fianza, que algunos medios panameños cifran en siete millones de dólares en cada caso.



Sí dijo que la estrategia de la defensa en Panamá será considerarlos "no culpables" y que insistirá en dos argumentos: que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos juzgados en Estados Unidos, y que sus clientes "prestaron un servicio a Odebrecht, que es muy distinto a blanquear dinero".