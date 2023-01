Diputados hondureños no logran acuerdo para elegir a los nuevos magistrados del Supremo

10:03 a.m.

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, dijo que continuarán las conversaciones para buscar un consenso y dio por suspendida la sesión

La falta de consenso entre las principales bancadas del Parlamento de Honduras impidió este miércoles que fueran electos los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030, lo que se presagiaba con anticipación.



El consenso no se ha logrado porque ninguna de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder); Nacional, Liberal y Salvador de Honduras ha querido ceder a las pretensiones del oficialismo, en principio, de ser también mayoría en el Supremo con ocho magistrados.



Con anterioridad, diputados de Libre han venido expresando que, por ser mayoría en el Parlamento, con 50 de los 128 diputados que integran ese poder del Estado, les corresponden al menos ocho de los quince magistrados, lo que no aceptan el Nacional (44) y Liberal (22), a los que se suman diez del Partido Salvador de Honduras y uno cada uno del Anticorrupción y Demócrata Cristiano.

PUEDE LEER: Castro pide elegir un Supremo que recupere la confianza en sistema judicial



Sin embargo, diputados del Partido Liberal afirmaron que Libre estaría accediendo a aceptar siete magistrados.

La ley establece que el Parlamento debe comenzar hoy a elegir a los nuevos magistrados, aunque no se logre ningún acuerdo, lo que no altera el orden porque los diputados tienen dos semanas más para poder hacerlo. Mientras los nuevos son electos, siguen en el cargo los magistrados salientes.



El jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, presentó una moción nominativa, compuesta por ocho mujeres y siete hombres, que no fue tomada en consideración por el resto de las bancadas.



Ante esa situación, el presidente del Parlamento, Luis Redondo, dijo que continuarán las conversaciones para buscar un consenso y dio por suspendida la sesión.

El mayor obstáculo que tiene Libre es que para elegir a los quince nuevos magistrados se requiere una mayoría calificada de 86 votos, los que solamente podría sumar si llega a acuerdos con las bancadas de los partidos Liberal, Salvador de Honduras y Nacional, este último su más enconado adversario político, al que acusa de haber gobernando entre 2010 y 2022 mediante fraude y de narcotráfico.



En la sesión para elegir a los nuevos magistrados, que comenzó con más de cinco horas de retraso, Libre presentó su propuesta con quince de los aspirantes, entre 45 postulantes que, una Junta Nominadora, le entregó el lunes al Parlamento.



Algunos diputados de Libre aducen que los partidos Nacional y Liberal, que desde 2010 han controlado el Supremo, el primero con ocho magistrados, y el segundo con siete, no pueden seguir dirigiéndolo.



Según versiones extraoficiales que trascendieron en las últimas horas antes de que se iniciara la sesión del Parlamento, el Partido Nacional pretende tener cinco magistrados en el Supremo y el Partido Liberal al menos tres.



El Partido Salvador de Honduras no pide nada, ni le han propuesto nada, dijo a los periodistas uno de sus diputados, Carlos Umaña, quien resaltó que lo que su bancada quiere es una Corte Suprema de Justicia independiente al servicio de un país, no de partidos políticos, ni otros grupos de poder.



El proceso de elección de los nuevos magistrados del Supremo hondureño es seguido por diversos sectores sociales del país centroamericano y la comunidad internacional.