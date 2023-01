Piden que Cuba permanezca en la lista de países patrocinadores del terrorismo

"El Gobierno de Cuba apoya a Rusia y al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua", destacó Gutiérrez Boronat, para quien si, finalmente, Biden tomara esa decisión, sería una medida "lamentable"

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) en Miami y varios disidentes rechazaron este viernes que el Gobierno de La Habana sea retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una posibilidad que sería un "error" dado que, según denuncian, desde la isla se sigue apoyando esas actividades.



El coordinador de la ARC, Orlando Gutiérrez Boronat, dijo en conferencia de prensa que "sería lamentable" que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tomara la decisión de retirar da Cuba del listado de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado.



El pasado mes de noviembre, diversos países y organizaciones internacionales calificaron de injusta la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, además de denunciar en la Asamblea de Naciones Unidas los daños que ello causa a su ciudadanía de la isla.



La isla había salido de esa lista durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces gobernante estadounidense Barack Obama (2009-2017), pero fue incluida de nuevo en mayo del 2020 por la Administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021).



"El Gobierno de Cuba apoya a Rusia y al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua", destacó Gutiérrez Boronat, para quien si, finalmente, Biden tomara esa decisión, sería una medida "lamentable" que como aseguró "abriría las puertas al régimen de Cuba".



Sostuvo que esa medida significaría financiar la represión contra el pueblo cubano y garantizar la perpetuación de los actuales dirigentes en el Gobierno.



Un comunicado de la ARC señala que el gobierno de La Habana es un "régimen asesino, que practica el terror contra el pueblo cubano desde sus inicios" y que "alberga con su apoyo a terroristas internacionales".



La conferencia de prensa de este viernes, celebrada en Miami, contó con la presencia de Santiago Peña, candidato a presidente de la República del Paraguay por el movimiento Honor Colorado del Partido Colorado, quien dijo a EFE que "la lucha por la libertad no tiene fronteras", razón por la que apoyó personalmente este acto de la ARC.



"La democracia es la única herramienta para la libertad de un pueblo", destacó Peña, de campaña en Estados Unidos, para quien "no se puede estar al margen de lo que pasa en Cuba".



"Seguiré apoyando esta causa", subrayó y sostuvo que la situación por la que atraviesa Cuba "es un problema de todos".



Respecto a los comicios generales de abril próximo en su país, dijo que confía en su victoria y que las encuestas le dan ventaja.



Kevin Cabrera, comisionado del Condado Miami-Dade, señaló que el Ejecutivo de Cuba patrocina el terrorismo, razón por la que mostró su oposición a la posibilidad de que el Gobierno de la isla sea retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo.



Sylvia Iriondo, presidenta de la organización Madres y Mujeres contra la Represión (MAR), dijo por su parte que tras 64 años "continúa la naturaleza criminal del régimen cubano", por lo que mostró su rechazo a que el Gobierno cubano sea retirado de la lista.



"Es inconcebible que Joe Biden esté contemplando sacar al régimen cubano de la lista de países terroristas", subrayó Iriondo.



Por su parte, Muñeca Fuentes, presidenta de Nicaraguan American Republican Alliance (NARA), dijo que el terrorismo llegó a su país, Nicaragua, a partir de personas entrenadas en Cuba.



"Es un insulto que saquen a Cuba de la lista y que se permita que siga exportando terrorismo", subrayó Muñeca.



El colombiano Fabio Andrade, presidente de la organización Americas Community Center del sur de Florida, cuyo objetivo principal es diseñar programas y servicios que apoyen los esfuerzos del inmigrante para adaptarse a la vida en EE.UU., mostró su solidaridad con el pueblo cubano y pidió a Biden que no retire a Cuba de la lista.



Representantes de EE.UU. viajaron a La Habana recientemente para continuar los encuentros de alto nivel con funcionarios cubanos, que diversos medios señalan podría significar un primer paso para que la Administración de Biden retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.