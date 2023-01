Cardenal de Honduras espera que nueva Corte Suprema de Justicia no sea lo mismo del pasado

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que la nueva Corte Suprema de Justicia de su país "no puede seguir siendo lo mismo" del pasado y pidió a los diputados escuchar la Palabra de Dios y la de su pueblo antes de elegir a los 15 nuevos magistrados del Supremo.



"En estos días, el Parlamento hondureño está debatiendo (sobre) la nueva Corte Suprema de Justicia y no puede seguir siendo lo mismo de todo el tiempo y del pasado”, subrayó el cardenal en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa, en el extremo oriental de Tegucigalpa.



El Parlamento hondureño no pudo elegir el día 25 a los nuevos magistrados por falta de consenso entre las principales bancadas.



Los diputados tienen hasta el 11 de febrero para elegir a los magistrados del Supremo entre una lista de 45 aspirantes que le entregó la semana pasada una Junta Nominadora que desde septiembre de 2022 comenzó con el proceso de selección entre al menos 180 profesionales buscaban integrar el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El cardenal les pidió a los diputados del Parlamento que "escuchen" la Palabra de Dios y la del pueblo hondureño, que tiene "sed de justicia", al momento de elegir a los 15 nuevos magistrados del Supremo.



“Por favor, señores legisladores, escuchen la palabra de Dios, escuchen que dice dichosos a todos los que tenemos hambre y sed de justicia, a todo este pueblo hondureño que tiene derecho a tener justicia”, señaló.



Según el religioso, son "dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justo ni el afán de hacer un mundo más justo".



Rodríguez destacó a las personas que "trabajan por la paz, los constructores de paz, los portadores de paz, serán llamados nos dice el Señor, hijos de Dios, se parecen al Padre que quiere la paz para todos sus hijos".

"Dichosos los que trabajan por la paz con confianza, con paciencia, buscando el bien común, el bien para todos", enfatizó Rodríguez, a quien el papa Francisco le aceptó la renuncia como arzobispo de Tegucigalpa.



Rodríguez es uno de los ocho cardenales elegidos por Francisco para conformar el Consejo de Cardenales para gobernar la Iglesia católica y reformar la Curia romana.



El sustituto de Rodríguez, el español José Vicente Nácher Tatay, fue ordenado sacerdote en 1991, es licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y en Filosofía y Teología por la Facultad de Teología de Cataluña y ejercía como párroco en la iglesia de San Vicente de Paúl de Honduras desde 2016.