8:37 a.m.

El número de nuevos casos de cáncer en México al año se incrementará en 65 % hacia 2040, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que es necesario informar sobre el padecimiento, destacó este jueves un especialista.



“El incremento anual de los casos de cáncer en México es preocupante y debemos continuar creando conciencia sobre este padecimiento para incrementar su detección y tratamiento oportuno”, precisó Max Saráchaga, director médico de Amgen México, en un comunicado.



En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el experto recordó que en 2020 esta enfermedad provocó más de 90.000 muertes y rebasó los 195.000 nuevos casos en México.

De acuerdo con la OMS, el cáncer de mama persiste como el más mortífero en México, pues durante 2020 cobró la vida de más de 7.000 personas y fue el cáncer que más casos nuevos dejó, con más de 29.000.



En tanto, el cáncer de pulmón sumó más de 7.000 muertes en México, mientras que en el mundo se reportaron más de 1,7 millones de decesos ese año.



Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el cáncer se ubicó como la cuarta causa de muerte en México en 2021, con el 8,3 % del total de las defunciones.

No obstante, Saráchaga señaló que actualmente, gracias a un diagnóstico adecuado y a tratamientos innovadores y de última generación “los pacientes pueden mejorar su calidad de vida”.

CÁNCER DE MAMA Y DE PULMÓN

Saráchaga recordó que el cáncer de mama puede desarrollarse tanto en hombres como en mujeres, aunque es más frecuente en ellas.



Sin embargo, las campañas para crear conciencia sobre el padecimiento y los avances de diagnóstico y tratamiento han elevado los índices de supervivencia, pues actualmente en Latinoamérica 90 % de las mujeres con cáncer de mama tienen una supervivencia de 5 años y 83 % de 10 años.



El tamizaje para esta enfermedad consiste en tacto, mastografía, ecografía mamaria, imágenes de la mama por resonancia magnética y la biopsia.

“Una vez hecho el diagnóstico, existen diferentes tratamientos para el cáncer de mamá, desde la cirugía para extracción del cáncer, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, medicamentos de terapia dirigida e inmunoterapia. También existen terapias de soporte que buscan reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el tratamiento”, afirmó Saráchaga.



En tanto, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, tan solo en 2020 se reportaron más de 1,7 millones de fallecimientos.



El cáncer de pulmón, por lo general, no produce síntomas tempranos, y solo se presentan cuando la enfermedad está avanzada, como tos constante, tos con sangre, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso no intencional, dolor de huesos y dolor de cabeza.



Saráchaga explicó que para diagnosticar esta neoplasia primero se debe hacer una tomografía de tórax para identificar irregularidades en los pulmones.



“Una vez confirmado el diagnóstico, los planes médicos de tratamiento también pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y/o terapia blanco”, dijo.



Finalmente, dijo que para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) existen tratamientos innovadores como el inhibidor de la proteína KRAS, “que ha mostrado resultados alentadores y está diseñado para tratar a adultos con CPCNP metastásico y que hayan recibido un tratamiento previo”, concluyó.