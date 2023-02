Seguidores de Thelma Cabrera exigen que se apruebe su candidatura en Guatemala

Hasta el momento, 10 binomios presidenciales han presentado su documentación para ser inscritos y solamente han sido aprobadas dos de ellas

Centenares de simpatizantes de la líder indígena guatemalteca Thelma Cabrera exigieron este jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que acepte su inscripción como candidata presidencial junto a su compañero de fórmula, Jordán Rodas, para las elecciones generales del próximo 25 de junio.



"Si no inscriben a nuestros candidatos no habrá elecciones", sentenció uno de los integrantes del partido político de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP) en la sede del TSE, en el centro de la Ciudad de Guatemala.



Los más de 400 seguidores, que llegaron desde los cuatro puntos cardinales del país, advirtieron que si la autoridad electoral no da respuesta a su exigencia en los próximos cinco días preparan movilizaciones masivas en todo el país.



El pasado 28 de enero, el Tribunal Electoral rechazó la inscripción del binomio del MLP, tras considerar que Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos (2017-2022), no cuenta con solvencia que garantice que no existen procesos penales pendientes en su contra.





Cabrera, de 52 años, presentó un recurso legal para revertir la decisión de los magistrados electorales; sin embargo, aún no existe resolución.



Rodas, durante su periodo como procurador de los Derechos Humanos, se caracterizó por ser crítico de la administración del Gobierno presidido por Alejandro Giammattei.



Hasta el momento, 10 binomios presidenciales han presentado su documentación para ser inscritos y solamente han sido aprobadas dos de ellas.



El proceso de inscripción de candidatos inició el pasado 21 de enero y se extenderá hasta el 25 de marzo.



Las elecciones generales que celebrará Guatemala el 25 de junio son para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.