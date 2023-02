Ratifican la no inscripción de la candidatura de Thelma Cabrera en Guatemala

El partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos calificó la decisión como una "violación a sus derechos"

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala rechazó este viernes el recurso legal que la líder indígena Thelma Cabrera presentó para revertir el rechazo a su candidatura presidencial para las elecciones generales del próximo 25 de junio.



El TSE había rechazado la candidatura de Cabrera la semana pasada y ratificó su decisión rechazando el recursos de nulidad que el partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos presentó para intentar que su candidata junto a su compañero de fórmula, el ex procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, fueran inscritos.



El fallo de la autoridad electoral argumenta que el vicepresidenciable Rodas no cuenta con el finiquito que garantice que no tiene denuncias pendientes en su contra.



El MLP calificó la decisión como una "violación a sus derechos" y confirmó por medio de sus redes sociales que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, uno de los últimos recursos disponibles para intentar ser inscritos.





El pasado jueves, integrantes del Movimiento por la Liberación de los Pueblos aseguraron, durante una manifestación, que si el TSE rechazaba la inscripción de sus candidatos a presidenta y vicepresidente podrían paralizar el país con una serie de movilizaciones en rechazo a la decisión de los magistrados electorales.



En 2019, Cabrera, reconocida defensora de derechos humanos y líder indígena, compitió por la presidencia por primera vez y consiguió el cuarto lugar en los comicios.



Las elecciones generales de junio servirán para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.