Globo chino sobre EEUU causa una crisis diplomática entre Washington y Pekín

EEUU confirmó que el aparato estaba sobrevolando Montana, donde se alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense

El "globo espía" de China que está volando sobre EEUU y que lo seguirá haciendo por "unos pocos días" ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín, que ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático.



El Pentágono afirmó este viernes que el aparato vuela sobre EEUU y que se está trasladando en dirección este, después de que el jueves informara que había sido avistado en Montana, en el noroeste del país.



El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, precisó en una rueda de prensa que el globo se encuentra a 60.000 pies de la superficie (18.288 metros) sobre el centro del territorio continental de EEUU.



"El globo ha cambiado su trayectoria", indicó Ryder sin querer adentrarse en detalles sobre su ubicación exacta y señalando que "es probable" que vuele sobre el país por unos "pocos días".

Detalló que el dirigible es "maniobrable" y que debajo de su dispositivo de vigilancia cuenta con un espacio de carga grande, cuyo contenido no precisó.



Pese a que han concluido que por el momento no supone una amenaza, el portavoz estadounidense subrayó que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, en inglés) sigue sus movimientos "de cerca".



"Los comandantes militares han evaluado que no hay ninguna amenaza física o castrense para la gente en la superficie", remarcó el general, aunque continuarán vigilando sus movimientos y revisando "las opciones" disponibles.



EEUU ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro en la actualidad y por el temor de que la caída de sus escombros sí que pueda ser peligrosa para la superficie.



Ryder insistió en que se trata de un aparato de "vigilancia" y no, como ha dicho China, un globo "civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos". Afirmó que tan pronto como fue detectado actuaron "de inmediato" para evitar que recopilara información "sensible".



EE.UU. confirmó el jueves que el aparato estaba sobrevolando Montana, un estado del noroeste de EE.UU. y fronterizo con Canadá que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.



Los otros dos campos de silos atómicos se ubican en dos estados limítrofes con Montana: Dakota del Norte, al este, y Wyoming, al sur.



Tras esa revelación, Bliken decidió aplazar su viaje a China horas antes de su partida este viernes por la noche porque la presencia del globo en el espacio aéreo estadounidense se trata de "una clara violación" de la soberanía y la ley internacional, por lo que es "inaceptable".



Así se lo transmitió el jefe de la diplomacia estadounidense en la mañana de este viernes al director de la Oficina de Asuntos Exteriores (de China), Wang Yi, al que también le transmitió que espera poder viajar a China "lo antes posible cuando las condiciones lo permitan".



Bliken tachó este viernes de "irresponsable" la presencia de un globo espía chino en EE.UU. en una comparecencia ante la prensa junto a su homólogo surcoreano, Park Jin.

Opinó que esta acción de Pekín era "perjudicial" para las conversaciones que iban a tener lugar en su viaje al país asiático, el primero de un titular de Exteriores de EE.UU. desde 2018.



"Cualquier país que vea violado su espacio aéreo de esta manera creo que respondería de forma similar y solo puedo imaginar cuál hubiera sido la reacción en China si estuvieran en el otro lado", añadió el canciller estadounidense.



A su juicio, lo sucedido justifica el aplazamiento de la visita hasta que se den las condiciones para ese viaje, aunque el diálogo entre ambos países se mantiene abierto.



"Estados Unidos seguirá teniendo abiertas líneas de comunicación con China, en parte para abordar este incidente", aseguró Blinken, para quien ese diálogo es importante para evitar el conflicto.



El mundo, agregó, "espera que Estados Unidos y China gestionen su relación de forma responsable. Estados Unidos seguirá actuando de una manera que refleje esa responsabilidad y espera de sus homólogos chinos lo mismo".



Entretanto, mientras el globo atraviesa el país norteamericano, la cúpula del Pentágono ha recomendado de manera firme al presidente, Joe Biden, no adoptar ninguna "acción cinética" contra el aparato por la seguridad de las personas en la superficie ante la posible caída de escombros.



Biden supo de la presencia del globo el martes y desde entonces ha seguido recibiendo "regularmente informes y actualizaciones por parte de su equipo de seguridad nacional", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.



Pese a que Pekín lamentó "la entrada no intencionada" del aparato en el espacio aéreo estadounidense, Jean-Pierre reiteró que la presencia del globo es "una violación clara" de la soberanía del país y de la ley internacional, además de algo "inaceptable", aunque dijo estar al tanto de esas declaraciones "de arrepentimiento".



Sobre qué va a pasar con la relación entre EE.UU. y China tras este incidente, la portavoz remarcó que Biden "siempre va a poner" la seguridad de los estadounidenses primero.



"Con este presidente estamos más preparados que nunca para superar a China, proteger nuestra seguridad nacional y potenciar un Indopacífico libre", subrayó Jean-Pierre, al tiempo que apuntó que muchos de esos esfuerzos han sido bipartidistas, lo que muestra "el alineamiento" dentro de EE.UU. sobre estos temas.