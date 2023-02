Diputados hondureños sin acuerdo en segundo intento para elegir Supremo

Los diputados seguirán buscando consensos para la nueva elección y, mientras tanto, los actuales magistrados, que debieron cesar este sábado

Los 128 diputados del Parlamento de Honduras no pudieron lograr este viernes, en un segundo intento desde el 25 de enero, el consenso para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030.



La sesión del Parlamento, que había sido convocada para las 15.00 hora local (21.00 GMT), se inició a las 19.30 hora local (01.30 GMT).



Isis Carolina Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó una moción con quince postulantes para ser los nuevos magistrados del Supremo, la que no contó con el respaldo de las principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras.



El diputado Jorge Zelaya, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, presentó otra moción nominativa con muchos nombres de la lista propuesta por Libre, pero tampoco tuvo el respaldo de las otras bancadas.

La lista del Partido Nacional incluye a la abogada Ana Pineda, quien obtuvo las más altas calificaciones por parte de la Junta Nominadora que escogió a 45 postulantes, entre 180, cuya lista entregó en enero al Parlamento. Pineda no figura en la lista de Libre.



Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, lamentó que "se estén repitiendo tan malas prácticas que en el pasado fueron cuestionadas", en alusión a la tradicional repartición del poder Judicial por los partidos tradicionales.



Mena también recalcó que su partido aboga por una Corte Suprema de Justicia que realmente aplique la ley en casos concretos y no quieren que abogados que representan al narcotráfico y la corrupción" sigan en el Supremo.



Durante el debate hubo acusaciones entre diputados de los partidos Libre y Nacional, en el sentido de que cada uno quiere un Supremo a su medida.



Los de Libre consideran que por tener más diputados en el Parlamento deben tener el mayor número de magistrados en la CSJ, con al menos seis, después de aspirar a ocho, y que el Partido Nacional tenga cinco, y cuatro el Liberal.



El actual pleno del Supremo, que no goza de credibilidad en Honduras, lo integran ocho magistrados del Partido Nacional y siete del Liberal.



Ante la falta de consenso en el segundo intento para elegir a los nuevos magistrados, el presidente del Parlamento, Luis Redondo, dio por suspendida la sesión y convocó para el sábado a las 15.00 hora local, señalando que se continuará en el proceso de la elección el tiempo que sea necesario.



Para elegir a los quince nuevos magistrados se requiere una mayoría calificada de 86 votos, de los 128 diputados que conforman el Parlamento, en el que Libre tiene 50, el Partido Nacional 43, el Liberal 22 y el Salvador de Honduras 10.



La ley establece que los magistrados sean electos el 25 de enero, lo que entonces no se pudo lograr, pero tampoco altera el orden constitucional.



Los diputados seguirán buscando consensos para la nueva elección y, mientras tanto, los actuales magistrados, que debieron cesar este sábado, continuarán en sus cargos.