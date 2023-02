Al menos 3.000 hondureños, incluidos menores de edad, abandonan el país cada mes con la idea de llegar a Estados Unidos por la falta de trabajo y en otros casos por la inseguridad que vive Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajará en los próximos días a la frontera sur de Estados Unidos para conocer la situación de más de 2.700 niños no acompañados retenidos en albergues y gestionar el reencuentro con sus padres, informó este lunes el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.



Castro quiere "conocer la situación de más de 2.700 niñas y niños hondureños" que se encuentran en albergues en la frontera sur de EE.UU., dijo Reina a periodistas durante el lanzamiento del Sistema Integral de Atención al Migrante Hondureño, conocido como "Tu amigo virtual".



El canciller hondureño indicó que están a la espera de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirme "las fechas posibles" en las que Castro podrá visitar los centros en los que están resguardados menores de edad no acompañados.



Reina expresó el interés de la presidenta hondureña en "apoyar en todo lo que sea necesario y trabajar de la mano con el Gobierno de Estados Unidos para encontrar a sus padres o familias y que estos niños no continúen en los centros".



Las autoridades de Estados Unidos se han visto desbordadas por la creciente cantidad de niños migrantes hallados solos en la frontera con México, precedentes en su mayoría de países centroamericanos.



Según organismos de derechos humanos, al menos 3.000 hondureños, incluidos menores de edad, abandonan el país cada mes con la idea de llegar a Estados Unidos por la falta de trabajo y en otros casos por la inseguridad que vive Honduras.



Entre enero y el 12 de febrero fueron deportados 4.772 hondureños, de ellos 1.196 menores, muchos de ellos sin compañía de adultos, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras.



Solo las autoridades migratorias de Estados Unidos han retornado a Honduras a 2.264 hondureños, entre ellos 618 menores de edad.