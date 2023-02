El secretario general de la OTAN afirmó que las dos democracias escandinavas han dado grandes pasos para cumplir las exigencias planteadas por Turquía

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que una rápida entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza es más importante que el hecho de que lo hagan juntas, en relación a la postura de Turquía de mantener bloqueada la candidatura sueca.



"Mi posición es que ambos pueden ratificar ahora, pero el principal asunto no es si ratifican juntos, sino que Suecia y Finlandia sean ratificados lo antes posible", afirmó Stoltenberg durante una rueda de prensa con el ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu.



Stoltenberg está en Turquía para mostrar el apoyo y solidaridad de la Alianza tras los terremotos de hace diez días que han devastado el sureste del país y dejado al menos 36.100 fallecidos.



El secretario general de la OTAN afirmó que las dos democracias escandinavas han dado grandes pasos para cumplir las exigencias planteadas por Turquía el pasado julio en un memorándum firmado por los tres países.



Así, recordó que han retirado las restricciones a las exportaciones de armas a Turquía y han reforzado sus políticas antiterroristas.





Turquía considera que los dos países, especialmente Suecia, dan refugio a personas y organizaciones que considera terroristas, y exige extradiciones de acusados por la Justicia turca.



Stoltenberg dijo que Turquía tiene "legítimas preocupaciones de seguridad" y que ningún otro país ha sufrido más ataques terroristas, por lo que ese tema es una parte importante del acuerdo cerrado entre los tres países en julio.



El Gobierno turco se opone especialmente a la entrada de Suecia, especialmente desde que un ultraderechista sueco-danés quemara el pasado día 21 de enero un ejemplar del Corán ante la sede de la embajada de Turquía en Estocolmo.



"La quema del Corán en Estocolmo ha creado una fuerte reacción en Turquía. Entiendo y comparto ese dolor. Personalmente considero la quema de un libro sagrado como un acto vergonzoso", dijo Stoltenberg.



Con todo, matizó que "no todos los actos vergonzosos o inmorales o provocadores son ilegales", y recordó que el Gobierno sueco también condenó la quema del Corán.



El secretario general insistió en que "ha llegado el momento de la ratificación", pero insistió en que se trata de una decisión que ha de tomar el Gobierno y el Parlamento turco.



"Suecia y Finlandia están aplicando políticas que reconocen las preocupaciones que Turquía ha mostrado, y por ello creo que ha llegado el momento de ratificar", insistió.



Por su parte, Cavosuglu insistió en que la postura turca es que "el proceso de candidatura de Finlandia puede evaluarse por separado del de Suecia", y que ese tema podría debatirse en la reunión que Stoltenberg tendrá hoy con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



Cavosuglu reconoció que los dos países "han dado algunos pasos" pero dijo que no sería correcto afirmar que Suecia "ha cumplido todas sus obligaciones", y denunció que en ese país hay grupos kurdos, considerados terroristas por Ankara, que "continúan con sus actividades".



Además, dijo que la quema del Corán es "un crimen de odio y contra la humanidad" que viola el derecho internacional.



"Siempre decimos que no tenemos grandes problemas con Finlandia. No estamos en contra de la ampliación. Queremos que la OTAN se haga más fuerte y nuestro trabajo continuará"", afirmó.