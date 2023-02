ONG de México estiman que 90.000 migrantes pasan cada mes por la frontera sur

11:18 a.m.

Asociaciones civiles estimaron este miércoles que cada mes pasan 90.000 migrantes por la frontera sur de México, lo que significa que cerca del 90 % de los indocumentados que llegan al límite con Estados Unidos pasan por dicha zona.



Esto convierte al estado de Chiapas en uno de los mayores pasos migratorios del mundo, aseguró en entrevista con EFE el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica.



El experto añadió que ahora miles de migrantes se están quedando varados en la frontera sur de México ante las crecientes restricciones migratorias.



Señaló que algunos deben esperar para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) procese sus solicitudes de asilo o a que el Instituto Nacional de Migración (INM) complete sus trámites.





Además, denunció que las restricciones han crecido desde el encuentro entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el estadounidense, Joe Biden, en la Cumbre de Líderes de América del Norte de enero pasado.



“El problema que tiene la entidad (Chiapas), es que después de la reunión con los presidentes de Estados Unidos y México, trataron de sellar o cerrar la frontera para detener a la migración”, afirmó.



Ejemplo de la crisis es el venezolano Ali Moreno, quien huyó de su país por la crisis política, por la mala situación económica, la falta de agua y energía eléctrica.



Ali Moreno puntualizó que al llegar a Chiapas, se encontró con miles de personas y a la demora de las visas humanitarias.

“Nosotros pensábamos que, como México es un país de tránsito, sería un poco más acelerado el proceso para salir de Tapachula y no congestionar esta ciudad fronteriza”, dijo a EFE.



Este migrante suramericano, junto a su esposa Irene, duerme en la plaza del Parque Miguel Hidalgo de Tapachula, en la frontera con Guatemala, porque Chiapas está saturado.



Víctor de León Noel López, presidente de la Asociación Nacional de Ciudadanos Independientes en Tapachula (ANCI), consideró que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han puesto empeño para atender la situación migratoria en la frontera sur entre México y Guatemala.



“Jamás se había visto en Chiapas a tantas miles de personas, porque se ha salido de control la migración y no tienen la capacidad para atender a tantas personas”, indicó a EFE.



La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.



También el año pasado, según datos de la Comar, México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.