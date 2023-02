EE.UU. dice que China aún no ha tomado la decisión de enviar armas a Rusia

El Gobierno de EE.UU. no ha dado a conocer qué tipo de equipos militares supuestamente China está evaluando enviar a Rusia

Altos cargos del Gobierno de EE.UU. reiteraron este domingo que tienen pruebas de que China está evaluando enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania, pero explicaron que Pekín aún no ha tomado una decisión final y tampoco ha efectuado ninguna transferencia de armamento.



Así se posicionaron el director de la CIA, William Burns, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en unas entrevistas televisivas retransmitidas este domingo.



Sus declaraciones llegan una semana después de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acusara a China de estar contemplando el envío de armamento a Rusia, en lo que fue la primera acusación de ese tipo y que Pekín niega.



En una entrevista en la cadena CBS, Burns reveló que el mensaje que envió Blinken hace una semana tenía como objetivo disuadir a China y mostrar que EE.UU. estaba al tanto de sus planes.

"El secretario Blinken y el presidente de EE.UU., Joe Biden, habían pensado que era importante dejar muy claro que habría consecuencias" si China enviaba ayuda militar a Moscú, explicó Burns.



Por ahora, según Burns, Estados Unidos tiene información que le hace estar "muy seguro" de que el Gobierno chino está evaluando enviar armas a Rusia, pero aún no ha tomado una decisión final y tampoco ha efectuado ninguna transferencia de ayuda castrense.



Pese a que la transferencia de armamento no se ha producido, Sullivan avisó a China de que habrá "consecuencias" si accede a las peticiones de Rusia.



"Seguimos enviando el mensaje a China de que sería un error enviar ayuda militar a Rusia en este momento, en el que están usando sus armas para bombardear ciudades, matar a civiles y cometer atrocidades. Y China no debería querer formar parte de eso", subrayó Sullivan en una entrevista en CNN.



El Gobierno de EE.UU. no ha dado a conocer qué tipo de equipos militares supuestamente China está evaluando enviar a Rusia.



Sin embargo, en una entrevista en la cadena ABC, el republicano Michael McCaul, que preside el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, dijo este domingo que informes de inteligencia estadounidenses apuntan a que China podría estar preparándose para enviar cien drones a Rusia.



Desde el inicio de la guerra, China ha mantenido una posición ambigua: ha evitado las críticas a Rusia, a la que considera su socio estratégico; pero ha evitado prestarle asistencia militar porque uno de sus grandes principios en política exterior es el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.



El viernes pasado, cuando se cumplía un año del inicio de la guerra, China presentó un documento en el que explicaba en doce puntos su "postura para una solución política a la crisis en Ucrania" y en el que enfatizaba la necesidad del diálogo.



China ha negado tener intención de enviar armas a Rusia; pero, de hacerlo, cambiaría la postura que ha intentado mantener en el conflicto hasta ahora.



Según Estados Unidos, Rusia ya ha adquirido armas de Irán y Corea del Norte para la guerra en Ucrania.