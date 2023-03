Para Francisco, "la Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias"

El papa Francisco afirmó en el último vídeo mensual con sus intenciones de oración que "ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón" y advirtió de que "la Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos".



"Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo", aseguró Francisco en este videomensaje.



Agregó que "su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan".



"La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sean. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones", subrayó el pontífice, que durante su pontificado ha aprobado varias iniciativas para acabar con los casos de abusos por parte del clero.



Para Francisco, "la Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias" y "es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas".



Al final de su mensaje, el pontífice argentino pide oraciones por "los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial: para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento".



Los vídeos del papa son una iniciativa que nació durante este pontificado, tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración.