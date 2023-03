Familia Trump moviliza a las bases republicanas: "Vota con la cartera"

"Nosotros vamos a decir 'no' a la apertura de fronteras, al caos, a los ataques a la independencia energética de EEUU”, sostuvo la exasesora de Trump, Kimberly Guilfoyle

El principal foro anual de la derecha estadounidense tiene a Donald Trump como protagonista absoluto y antes de que el expresidente lo clausure el sábado su familia movilizó a las bases con un mensaje claro de cara a 2024: "Voten con la cartera".



En el escenario del Centro de Convenciones del National Harbor en las afueras de Washington, donde se reúne la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), estuvieron su hijo Donald Trump Jr., la novia de este y exasesora de Trump, Kimberly Guilfoyle, y su también exasesora Lara Trump, mujer de su hijo Eric.



"Esto parece un país MAGA", dijo Donald Trump Jr. a una audiencia entregada aunque no especialmente numerosa. Las siglas de "Make America Great Again" (hacer a EE.UU. grande de nuevo), el lema que Trump (2017-2021) utilizó en su primera campaña electoral, se lucen con orgullo en este foro, omnipresentes en camisetas, pegatinas o gorras y en el discurso de los asistentes.



El hijo mayor de Trump tiene un expositor propio en el pasillo del National Harbor, donde entrevista para su pódcast a figuras destacadas del Partido Republicano con una foto de la Casa Blanca de fondo, pero fue su discurso el que le sirvió de altavoz principal en este encuentro.

"Tenemos que empezar a votar con nuestras carteras, a apoyar a los que nos apoyan", apuntó el también vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, el entramado empresarial de su padre, instando a ejercer un patriotismo tanto político como económico.



Estados Unidos, a su juicio, necesita a un presidente "que no sea propiedad de otra gente", porque la Administración del demócrata Joe Biden ha hecho que el país sea actualmente "irreconocible": "Y va a seguir así si no nos defendemos y decimos basta".



"Pueden elegir. Háganlo. Ya saben cómo es el otro lado", sostuvo recordando que a menos que su movimiento retome el poder en 2024 no podrá implementar su agenda y estará en manos de un partido que entre otros reproches ha "instrumentalizado la covid y la pandemia".



Para su novia, Kimberly Guilfoyle, el único objetivo de los demócratas es "destruir" la vida de la gente.



"Nosotros vamos a decir 'no' a la apertura de fronteras, al caos, a los ataques a la independencia energética de EE.UU., a rendirnos ante los alarmistas climáticos, al gasto imprudente y a convertir nuestras escuelas en un adoctrinamiento de extrema izquierda", sostuvo la también exfiscal.



Todos los presentes en este encuentro inaugurado el miércoles tienen para Biden, dijo, el mensaje de que "es hora de poner a Estados Unidos primero", porque cuando los demócratas están al frente "el crimen aumenta y la calidad de vida disminuye".



"Estamos hartos de que nos digan que nosotros somos el problema solo por denunciarlo. Aunque puede resultar un alivio pensar que su comportamiento es simplemente una cuestión de incompetencia, la verdad es que el daño que están infligiendo es intencional", afirmó Guilfoyle.



El alegato conjunto de la familia Trump se produce un día después de que el Departamento de Justicia indicara que el exmandatario "no tiene inmunidad absoluta" ante las demandas civiles presentadas por policías y miembros del Congreso que buscan hacerlo responsable de los daños físicos y psicológicos sufridos por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.



Pero el foco de su hijo y de sus dos nueras estuvo puesto en el futuro.



"Nuestra batalla para salvar a Estados Unidos acaba de empezar. ¿Estamos preparados para sacar a Joe Biden de la Casa Blanca? No puedo pensar en nadie mejor para ser el 47 presidente de Estados Unidos que en mi suegro", dijo Lara Trump.



Su intervención instó a tener confianza en esa eventual victoria: "No hay que olvidar que hace seis años nadie apostaba por que Donald Trump llegaría a presidente. La gente pensó que era broma, un golpe publicitario. Y cuando lo logró esa misma gente trabajó horas extra para deshacerse de él e interponerse en su camino. Y a pesar de todo - concluyó - mirad lo que logró".