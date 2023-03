López Obrador denuncia "hipocresía" en EEUU por estadounidenses secuestrados

El mandatario evadió responder de forma directa si hay agentes del FBI trabajando por el caso en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció la "hipocresía" y "amarillismo" de políticos y medios de EE.UU. ante el secuestro de cuatro estadounidenses en el estado mexicano de Tamaulipas, donde aparecieron este martes, dos de ellos muertos.



"Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros", expresó en su rueda de prensa diaria.



Sus declaraciones se producen después de que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que las autoridades hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados desde el viernes pasado en la fronteriza ciudad de Matamoros, donde dos murieron y uno más resultó herido, por lo que ya hay un detenido.



Los cuatro estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, sufrieron un ataque de un grupo armado poco después de cruzar a México, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que el domingo ofreció 50.000 dólares por ayuda para localizarlos.



López Obrador lamentó los hechos, pero criticó que "llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias".



"Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense, nada", manifestó.



“Se rasgan las vestiduras de manera hipócrita”, sentenció.



El mandatario evadió responder de forma directa si hay agentes del FBI trabajando por el caso en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas conocido por las disputas de los cárteles de la droga.



Además, cuestionó a políticos republicanos, como William Barr, ex fiscal general (2019-2020) durante la Presidencia de Donald Trump, y quien acusó a López Obrador de proteger a los narcotraficantes, y a los legisladores que buscan declarar como terroristas a los cárteles mexicanos.



“No estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos, nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo, ¿o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos?”, sostuvo.



“Ya basta de hipocresías y están viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, zanjó.