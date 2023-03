EEUU insiste en la importancia de coordinar la lucha contra el fentanilo

El fentanilo fue uno de los temas destacados de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en enero pasado en Ciudad de México

Estados Unidos insistió este viernes en que el fentanilo es un problema "global" y, en plena tensión con el Gobierno mexicano al respecto, reiteró que la lucha para hacer frente a esa droga debe ser compartida.



"El fentanilo es un problema que no afecta solo a Estados Unidos. Afecta a todos los países. Es una cuestión global", dijo ante la prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había señalado este jueves que su país ni fabrica ni consume ese potente opioide sintético.



"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, ¿pero por qué ellos no atienden el problema, no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unido", señaló.





El fentanilo fue uno de los temas destacados de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en enero pasado en Ciudad de México y reunió a López Obrador, al presidente estadounidense, Joe Biden, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Kirby recalcó este viernes ante la prensa que se va a mantener el trabajo conjunto para frenar el flujo de precursores químicos que se utilizan para hacer fentanilo, para aumentar los decomisos antes de que esa droga llegue a la gente y para garantizar que sus responsables rindan cuentas.



Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, se reunió esta semana en México con las autoridades mexicanas con el fentanilo como punto central de su agenda.



La reunión se produjo en medio de la polémica desatada por el secuestro de cuatro estadounidenses el pasado viernes en la ciudad fronteriza de Matamoros (Tamaulipas), de los que dos fueron asesinados, y la consiguiente propuesta del Partido Republicano estadounidense de declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.



López Obrador, para quien esa iniciativa de los conservadores estadounidenses es "irresponsable" y "una ofensa para México", se mostró el jueves satisfecho con el resultado del encuentro y explicó que también abordaron temas como el tráfico de armas.