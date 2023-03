Cinco nuevos detenidos por secuestro y asesinato de estadounidenses en México

Estos cinco sujetos fueron detenidos por los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, según la Fiscalía

Otros cinco hombres fueron detenidos por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con lo que suman ya seis arrestos.



Estos cinco sujetos fueron detenidos por los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, según la Fiscalía, que los identificó como Antonio de Jesús "V", Luis "V", Ever Noel "H", Juan Francisco "L" y Gustavo "M".



"Se solicitó y obtuvo el mandato judicial ejecutado este día contra los cinco imputados, al existir elementos de prueba de su probable participación en los hechos registrados el 3 de marzo en la zona centro de Matamoros", dijo la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.



El sexto presunto implicado, José Guadalupe "N", un joven de 24 años que estaba vigilando el lugar en el que fueron encontradas las víctimas, fue vinculado al proceso por el delito de secuestro agravado e ingresó en prisión preventiva.

Leer más: López Obrador dice a EEUU que su Gobierno combate fentanilo como "nadie



La Fiscalía estatal, no obstante, no ha detallado si los cinco detenidos son los mismos que la madrugada del pasado miércoles aparecieron maniatados delante de sus instalaciones.



Presuntamente habrían sido entregados por miembros del Cártel del Golfo, el grupo criminal que opera en la zona, acompañados por una nota en la que se disculpan por los hechos.



El secuestro ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando los cuatro estadounidenses ingresaron a través de la frontera entre Matamoros y Brownsville (Texas), supuestamente para que una de ellas se realizara una cirugía estética en una clínica mexicana.



En el momento del secuestro murió una joven mexicana de 33 años que se encontraba en las inmediaciones del lugar, víctima de una bala perdida.



No obstante, no se tuvo constancia de los hechos hasta el pasado domingo, cuando el Buró de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés) estadounidense emitió un comunicado al respecto.



Y no fue hasta el pasado martes cuando las autoridades dieron con el paradero de las víctimas, de las que dos fueron encontradas muertas, otra herida por arma de fuego y una ilesa.



Los sobrevivientes fueron entregados a Estados Unidos ese mismo día, mientras que los cadáveres fueron repatriados el jueves tras los estudios forenses correspondientes.



La Fiscalía de Tamaulipas explicó el pasado martes que la principal línea de investigación era la de que el secuestro y el consecuente asesinato fue fruto de una "confusión".



Según informó este viernes en su rueda de prensa diaria el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso.



Este viernes el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) anunció la creación de una línea de información de medios digitales con la intención de recopilar material que permita la identificación de los responsables en el ataque de sus connacionales, originarios de Carolina del Sur.



La instancia habilitó un espacio donde las personas podrán colocar evidencias que ayuden a las autoridades involucradas a esclarecer el acto de violencia que causó una reacción inmediata entre los gobiernos de ambos países.



Desde que ocurrieron los hechos, ocurridos el 3 de marzo, la vigilancia se ha incrementado en el municipio y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, 450 militares y agentes recorren las zonas en busca de pacificar la frontera.



Este suceso ha levantado polémica entre México y Estados Unidos, después de que un grupo de senadores republicanos estadounidenses propusieran declarar a los cárteles como grupos terroristas, lo que permitiría al Ejército combatir contra ellos.