Cerca del 70 % de la población salvadoreña apoya la reelección de Nayib Bukele

Cerca del 70 % de la población salvadoreña apoya una reelección del presidente Nayib Bukele, pese a que la decisión del jefe de Estado de alargar su mandato va en contra de lo establecido en la Constitución, según diversos expertos.



De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada este martes, el 68,3 % de los salvadoreños tiene una opinión positiva o apoya la reelección de Bukele, el 13,1 % tiene una opinión negativa o no lo apoya, mientras que el resto tiene una opinión neutral, indiferente o no opina al respecto.



El medio señaló que se preguntó a los entrevistados si la reelección inmediata debería ser permitida y el 67,9 % respondió que sí, el 19,3 % respondió que no y el 12,9 % no respondió a la pregunta.



El estudio fue realizado del 9 al 12 de noviembre de 2022, un tamaño de muestra de 1.000 entrevistas individuales realizadas en hogares, un nivel de confianza de un 95 % y un margen de error máximo de un 3,2 %.



El presidente Bukele anunció en septiembre de 2022 que buscará la reelección inmediata en los comicios de 2024.



La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre pasado, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) modificó un criterio sobre el tema.



Antes de dicha resolución, quien ocupaba la Presidencia debía esperar diez años después de concluir su mandato.



Las principales razones para permitir la reelección inmediata, según los salvadoreños, "son el trabajo que está realizando el presidente actual, que es la población quien debe tener la última palabra y que puede ser útil para la continuación de algunos proyectos", apunta dicha encuesta.



Bukele es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar.