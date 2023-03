EEUU pide a China más controles para evitar una epidemia global de sobredosis

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. En un principio se recetaba una versión legal, pero ahora se produce de forma ilegal con el mismo nombre

Estados Unidos ha pedido a China que controle mejor la venta de precursores químicos para la fabricación ilegal de fentanilo -la droga sintética detrás de la oleada de muertes por sobredosis en EEUU- o de los contrario ese opioide se convertirá en una amenaza global.



Esta es la advertencia de Rahul Gupta, el director de la Oficina de Política de Control de Drogas de EEUU, que esta semana participa en Viena en la Comisión de Estupefacientes de la ONU.



La proliferación de drogas sintéticas es "una amenaza global", explica Gupta a EFE en una entrevista en la que subraya que se pueden fabricar en cualquier sitio.



"Todo lo que hace falta es la imaginación de un químico y algunos precursores de doble uso que a menudo proceden de China", señala.



"Decenas de miles, si no millones, de vidas están en juego para toda la comunidad mundial. Y es importante que actuemos", recalca.

UN PROBLEMA GLOBAL

Para este experto el mundo se divide en tres tipos: "Los que tienen un problema de drogas sintéticas, como el fentanilo, y lo saben. Los que tienen un problema de drogas sintéticas y aún no lo saben. Y los que van a tener un problema de drogas sintéticas".



"Así que les decimos a todos los países: esto va a llegar a vuestra costa, a vuestro barrio, os guste o no, estéis preparados o no", advierte, y pide "prevenir" para evitar lo peor.



El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. En un principio se recetaba una versión legal, pero ahora se produce de forma ilegal con el mismo nombre.



A EEUU llega un fentanilo fabricado en laboratorios clandestinos situados en México y vinculados con los narcos. En 2021, más de 100.000 personas murieron en EEUU por sobredosis, la mayoría debido a ese opioide sintético.



Gupta destaca que el fentanilo es una amenaza también para los consumidores de otras drogas porque toda la cadena de suministro está contaminada.



"En América del Norte la cocaína, metanfetamina, heroína, lo que sea, está contaminado con fentanilo. Alguien que es consumidor de cocaína la tomará y morirá sin saber que su traficante, o quien sea, la mezcló con fentanilo. Y recibe una dosis letal y muere", explica.



Europol mostró hace pocas semanas su preocupación en un comunicado por el descubrimiento de laboratorios de fentanilo en la Unión Europea.

INACCIÓN CHINA

EEUU ha puesto el foco en rastrear las redes criminales y las cadenas de suministro globales de precursores para fabricar estas drogas, explica el experto.



A China, relata Gupta, le han pedido de forma infructuosa que aplique tres principios básicos en su venta de precursores: conocer el cliente final y no realizar entregas a intermediarios desconocidos que puedan entregarlas a los narcos; etiquetar los productos de forma correcta; y saber el volumen de precursores y adonde se envía, para evitar desvíos.



"Son cosas sencillas. No son cosas muy complejas o difíciles. Y no hemos sido capaces, de manera bilateral, de trabajar con China para conseguir esas cosas. Y afecta a la población mundial. Afecta a todo el mundo", lamenta.



"Es importante que países como China sean líderes mundiales y actúen como líderes frente a las amenazas mundiales", indica Gupta, que resalta que lo que se pide es que apliquen los convenios mundiales de transporte marítimo.



Como contraste, India, otro país con una industria química potente, ya ha comenzado a aplicar medidas para controlar mejor los precursores, elogia el representante de EEUU.



Washington, señala Gupta, trabaja en "una coalición global" para asegurarse de que "más países comprenden y reconocen la amenaza que se cierne sobre ellos, sobre su población".



Al mismo tiempo EEUU, sostiene, tomará medidas para "dañar a los grupos criminales chinos" que cooperan con los mexicanos suministrando precursores.



"No se trata del gobierno de China, sino de elementos criminales chinos", subraya Gupta.