Honduras dejaría a Taiwán y se arrimaría a China por unos dólares más

Son muchos los contrarios a que Honduras deje a un lado las relaciones con Taiwán, pero también son muchos los que apoyan una apertura diplomática con China

El anuncio de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del pasado martes, en el sentido de que instruyó a su canciller, Eduardo Enrique Reina, para que comience a establecer relaciones diplomáticas con China, sin importar las preocupaciones de EE.UU., tiene divididos a los hondureños.



Son muchos los contrarios a que Honduras deje a un lado las relaciones con Taiwán, pero también son muchos los que apoyan una apertura diplomática con China, sin faltar los que consideran que el tema es de carácter ideológico, alentado por el "socialismo democrático" que impulsa Xiomara Castro desde que asumió el poder, el 27 de enero de 2022.



Quienes discrepan con la eventual relación diplomática entre Tegucigalpa y Pekín, lo que le inquieta a Estados Unidos, lo atribuyen a un asunto estrictamente ideológico, con el añadido, según se desprende de lo expresado por el canciller hondureño, de que en el fondo también hay de por medio unos dólares más.





Una posible apertura de relaciones diplomáticas entre Honduras y China es algo que ya esperaban algunos sectores hondureños, pese a que dos días después de la investidura de Xiomara Castro el canciller Reina dijo que un acercamiento con Pekín no era una prioridad para su Gobierno y que se mantenían los lazos con Taiwán.



Entonces, Reina expresó que Taiwán "es un socio importante" para Honduras, pero el pasado miércoles dijo que el Gobierno de Xiomara Castro le pidió al de Taipéi que aumentara la ayuda a Tegucigalpa de 50 millones de dólares, a 100 millones.

ASESOR DODD HABLARÍA SOBRE RELACIONES CON CHINA

Además, el Gobierno hondureño le solicitó a Taiwán que contribuyera a condonar o reestructurar una deuda bilateral de unos 600 millones de dólares, pero según lo expresado el miércoles por Reina, la isla no respondió de manera favorable a las peticiones hondureñas y ahora Xiomara Castro le ha instruido para establecer relaciones diplomáticas con China.



Dos días después de que Castro cambiará la lealtad diplomática de Honduras, de Taiwán a China, coincidente o no, Estados Unidos anunció el envío a Panamá y Honduras de Christopher Dodd, asesor especial para las Américas del presidente Joe Biden.



Es sabido, no de ahora, que en EE.UU. hay preocupación por los esfuerzos de China por expandir su influencia en Centroamérica, lo que el país asiático ha venido haciendo de manera gradual, al grado que dentro de poco a Taiwán solamente le quedarían Guatemala y Belice como amigos en la región.



El canciller hondureño dijo el miércoles que Honduras busca relaciones diplomáticas con China para atraer inversiones y resolver una alta deuda exterior que tiene, dejando abierta la posibilidad de continuar vínculos, solamente comerciales, con Taiwán.



Además, según lo dicho por Reina al Canal 5, de Tegucigalpa, China "es una realidad que nadie puede negar" a la que hay que acercarse "para buscar estos beneficios para el pueblo hondureño, sin hablar de entreguismos y hablando de una manera muy pragmática, ni siquiera ideología".



Christopher Dodd, quien entre este viernes y el próximo martes visitará Panamá y Honduras, se reunirá con funcionarios y líderes de la banca y la empresa privada de los dos países centroamericanos, según lo anunciado el jueves por EE.UU..



En Panamá, Dodd, además, asistirá a la 63 Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Las visitas de Dodd a los dos países centroamericanos "promueven el compromiso de los Estados Unidos de fomentar el crecimiento económico inclusivo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en el Hemisferio Occidental", indicó el jueves la Embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado, sin referirse al tema sobre el acercamiento de Honduras a China.



El analista hondureño Graco Pérez, dijo a EFE que "siempre que viene alguien de EE.UU. trae un mensaje claro para el país, en el sentido de cómo se pueden fortalecer las relaciones y la importancia de mantener otras, como las de Taiwán".

CHINA TENDRÍA INFLUENCIA EN EL PACÍFICO HONDUREÑO

El tema de las relaciones que Honduras busca con China, "seguramente lo van a tocar con la llegada de Christopher Dodd", subrayó Pérez, quien recordó que Estados Unidos ha enviado a altos cargos a Tegucigalpa antes y después de que Xiomara Castro llegara al poder.



Entre esas visitas figura la de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, el día de la investidura de Xiomara Castro.



En opinión del analista, aunque "no se sabe qué están negociando", las conversaciones entre China y Honduras "están muy avanzadas y solo están esperando el momento oportuno para abrir relaciones diplomáticas".



Añadió que a Estados Unidos le preocupa mucho que Honduras establezca relaciones con China, entre otras cosas porque el país asiático de alguna manera tendrá mucha influencia en el Pacífico de la nación centroamericana y estará "muy cerca" del país del dólar.



El Gobierno hondureño no se ha referido sobre la visita, ni el día de la llegada de Christopher Dodd a Tegucigalpa.