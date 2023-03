Lavrov acusa a la CPI de servir a Occidente e ignorar los crímenes de guerra de EEUU

9:30 a.m.

El jefe de la diplomacia rusa, añadió que Washington y sus aliados azuzan a la CPI "para que rebusque excusas inventadas e incluso hechos inexistentes para promover la agenda de Occidente"

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió la semana pasada una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, de servir a los intereses de Occidente e ignorar los crímenes de guerra cometidos por EEUU y la OTAN.



"Ahora la CPI está encabezada por un fiscal anglosajón naturalizado que (...) cumple los pedidos de sus dueños, que le prohíben a este órgano de la justicia investigar los crímenes de los países de la OTAN", afirmó en una rueda de prensa en Sochi junto a su homólogo eritreo, Osman Saleh Mohammed.

Además, añadió el jefe de la diplomacia rusa, Washington y sus aliados azuzan a la CPI "para que rebusque excusas inventadas e incluso hechos inexistentes para promover la agenda de Occidente".



"A esto se dedica EEUU, pero estoy convencido de que este comportamiento no le gusta a nadie, incluso a la mayoría de sus aliados, y no le conducirá por buen camino", afirmó.



Según Lavrov, "Estados Unidos jamás ocultó que se considera una potencia exclusiva y que esa exclusividad abarca todas las actividades humanas, incluyendo las relaciones internacionales y el derecho arrogado de juzgar a la gente".



"Juzgarlos sin la presencia de un proceso jurídico, y cuando un proceso jurídico en un contexto internacional atañe al propio EEUU, entonces EEUU puede tranquilamente castigar a aquellos que ponen en duda su derecho a dictarle a todos su voluntad mientras viola todas las reglas y normas escritas y no escritas", aseveró.



El ministro de Exteriores ruso aprovechó la reciente decisión de emitir órdenes de arresto contra el mandatario ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños de Ucrania, para recordar que esta corte intentó abrir una causa contra EEUU en los años 2000.



"Un fiscal de la CPI, representante de un país en vías de desarrollo, abrió una causa sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por EEUU y la coalición encabezada por ellos. Washington reaccionó de un modo simple, sancionó al fiscal y otros empleados de la CPI y la causa fue cerrada", constató.



"No puedes pretender ser exclusivo si tú mismo violas a diestra y siniestra el derecho internacional, las reglas que tú mismo has escrito, y si te metes en todas las partes del mundo con excusas incomprensibles, con el deseo de dominar en todas partes", aconsejó Lavrov a EEUU.