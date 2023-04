Honduras retira a su candidato a la CIDH por no lograr apoyo ni los votos

El Gobierno de Xiomara Castro decidió "retirar la candidatura. Esta situación ya fue informada al doctor Mejía", un académico hondureño especialista en derechos humanos

Honduras retiró la candidatura de Joaquín Mejía para ocupar una de las cuatro plazas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al no lograr el apoyo ni los votos necesarios, informó este sábado una fuente oficial en Tegucigalpa.



"Debido a que la candidatura fue presentada con poco tiempo de antelación y que ya tenían otras candidaturas de países miembros de la OEA, (Organización de Estados Americanos) entre ellas, varias que van a reelección, no se lograron los apoyos ni los votos necesarios para alcanzar esta importante posición en la CIDH", indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.



Por ello, el Gobierno de Xiomara Castro decidió "retirar la candidatura. Esta situación ya fue informada al doctor Mejía", un académico hondureño especialista en derechos humanos, añadió.



La Cancillería hondureña presentó, en fecha no precisada, la candidatura formal de Mejía como miembro de la CIDH para el período 2024-2027 a solicitud de varias organizaciones de derechos humanos, según el documento.

La candidatura de Mejía fue apoyada "por una decisión de la política exterior" de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ante la solicitud de las organizaciones de derechos humanos, precisó la Cancillería.



Para su designación se tomaron en cuenta, además de las cualidades personales, la hoja de vida del doctor Mejía y su amplia experiencia en materia de derechos humanos", agregó.



El Gobierno de Honduras "ha iniciado sus mejores gestiones para ocupar cargos relevantes en organismos e instancias internacionales de acuerdo a la estrategia de política exterior de la Cancillería, por lo que nos comprometemos a mantener informada a la opinión pública".

SIN ESTRATEGIA CLARA PARA TRABAJAR POR CANDIDATURA

En una serie de mensajes en Twitter, Mejía indicó este viernes que, tras retirar su candidatura, el Gobierno de Honduras tiene "la oportunidad histórica para que se empiece a trabajar en varias propuestas", como la elaboración y aprobación de un decreto ejecutivo que permita realizar "un proceso interno abierto y transparente" para la selección de personas que pueden ser postuladas a integrar organismos internacionales de derechos humanos.



Además, establecer una "comisión independiente de alto nivel para realizar una convocatoria abierta con el fin de que se postulen las personas que reúnan los requisitos para integrar los mecanismos internacionales de DDHH, evaluar sus candidaturas y proponer al Estado la mejor".



Joaquín Mejía señala también la importancia de "construir e implementar una estrategia de incidencia, junto con las organizaciones de DDHH, para impulsar ante los otros Estados la candidatura de la persona seleccionada".



Mejía aseguró que su candidatura fue propuesta "hace varios meses", pero que "no hubo una estrategia clara ni comunicación fluida para trabajar efectivamente por ella", lo que contradice la versión del Gobierno hondureño.



"No se trata de cuestiones personales, sino de defender al SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) que está siendo penetrado por ciertas candidaturas que representan un riesgo para lo que hemos logrado en la región en materia de derechos humanos desde la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos humanos", subrayó.



Los 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) -excluyendo a Venezuela y Nicaragua, que no tienen participación actual en el organismo- deben elegir este año a cuatro de los siete comisionados de la CIDH durante la Asamblea General que tendrá lugar en junio en Washington.