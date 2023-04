Delegación de México viaja a Washington para abordar tráfico de fentanilo

La reunión ocurrirá ante la creciente presión de Estados Unidos a México por los cárteles de la droga

Una delegación del Gobierno mexicano viaja este miércoles a Washington para una reunión sobre el tráfico de fentanilo, un tema que ha despertado roces entre ambos países en los últimos meses.



“Hoy salen miembros del gabinete de seguridad de México a una reunión con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos", declaró este miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



De parte de México viajan la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezará los esfuerzos, así como los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Salud, Jorge Alcocer, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.



“Es una delegación importante, tienen reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y con funcionarios del Gobierno de Canadá en Washington. (Abordarán) fentanilo, armas, migración y otros temas”, comentó el mandatario.



La reunión ocurrirá ante la creciente presión de Estados Unidos a México por los cárteles de la droga, en particular tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la frontera a principios de marzo.



Legisladores republicanos han pedido declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como grupos terroristas, lo que el presidente de México ha tachado de "intervencionismo".



López Obrador, quien sostiene que México no produce fentanilo y que por el país solo pasa el 25 % de esta droga que consume Estados Unidos, indicó que en el país ya no rige el Plan Mérida, un acuerdo de seguridad del expresidente George W. Bush (2001-2009) de 2008.



"(Era) la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía, ya son otras condiciones. (Ahora) es cooperación, no sometimiento. Es una relación en condiciones de igualdad, como países soberanos”, manifestó el mandatario.



El mandatario expuso que ya se creó una comisión en Norteamérica para abordar el tema liderada por Elizabeth Sherwood-Randall, encargada de la Casa Blanca contra el fentanilo, y la secretaria de Seguridad de México.



"También ya Canadá nombró a un enlace y se van a llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe, ya no es el llamado Plan Mérida, que resultó un rotundo fracaso", señaló López Obrador.



El gobernante mexicano envió la semana pasada una carta al presidente de China, Xi Jinping, para pedirle ayuda contra el tráfico de fentanilo, aunque el Gobierno chino negó que exista un problema entre ambos países.



En la misiva, López Obrador defendió que su Gobierno ha decomisado más de 7 toneladas de esta droga sintética, que la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) sostiene que producen los cárteles mexicanos con materia prima proveniente de China y, en menor medida, de la India.