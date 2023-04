Cuatro de cada diez personas con soledad no deseada en España son jóvenes

Estas personas tienen mayor prevalencia en algunas dolencias: depresión, ansiedad crónica y enfermedades del corazón

Casi el 40 % de las personas que sufren soledad no deseada en España son jóvenes, una cantidad que dobla a la de los mayores de 65 años, según un informe de la entidad estatal que abaliza este fenómeno social.



Además, el coste anual de atender estas situaciones llega a los 14.141 millones de euros, es decir, el 1,17 % del producto interior bruto de 2021.



Es el primer estudio que mide los costes de la soledad no deseada, que alcanza al 13,4 % de la población española -más a las mujeres-, con perjuicios para la salud física y mental y la calidad de vida de quienes la sufren, pero también con efectos económicos negativos.



La investigación del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) evalúa gastos como consultas médicas, consumo de fármacos, pérdidas de productividad, reducción de la calidad de vida y muertes prematuras asociadas a esta cuestión.



El 38,4 % de las personas de entre 16 a 34 años convive con ella, y se eleva al 51,6 % si se amplía esa franja de edad a los 44 años; tienen este sentimiento el 20 % de los mayores de 65 (sobre todo a partir de 75, pues alcanza al 12,2 %), el 13,2 % de entre 35 y 44 y el 12,1 % de entre 45 y 54 años.



Afecta más a las mujeres, el 14,8 %, frente al 12,1 % de los hombres, destacó este lunes el investigador Bruno Casal en la presentación del informe.



Por término medio, las personas en soledad no deseada llevan aproximadamente seis años en esta situación.



El principal motivo: la falta de convivencia o apoyo familiar o social que declaran el 57,3 % de los encuestados (más de 4.000), a los que se les formulan preguntas sobre el padecimiento de soledad y sus causas.

SALUD Y VIDA LABORAL SE RESIENTEN

El observatorio mide los costes por la frecuencia de uso de los servicios sanitarios y de medicamentos, pero también los económicos por pérdidas de productividad relacionadas con la reducción del tiempo de trabajo que la soledad no deseada produce en España.



En concreto, los costes sanitarios se elevan a más de 5.600 millones de euros anuales; por consumo de medicamentos (tranquilizantes, relajantes, antidepresivos), otros 495,9 millones; y los asociados a pérdidas de productividad, más de 8.000 millones.



En cuanto a los costes intangibles, la pérdida de la calidad de vida representa el 2,79 % de los años de buena salud totales de la población española mayor de 15 años.



Según los cálculos, hubo 848 muertes prematuras (511 hombres y 337 mujeres) asociadas a la soledad no deseada en 2019.



El exceso de trabajo que recorta el ocio, los cambios de trabajo, la jubilación o el acoso laboral causan el 11,1 % de la soledad no deseada.



Pero el principal motivo es la ausencia de apoyo familiar -el 57,3 %- porque los familiares viven lejos, falleció una persona próxima, siente falta de comprensión del entorno o por no tener hijos.