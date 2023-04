Fotógrafo ucraniano Maloletka:"Es duro recibir un premio por foto de muertos"

Maloletka lamenta que ya no puede volver a la zona hasta que "no sea liberada de los rusos", y que estas imágenes le pusieron "en las listas negras de Rusia",

"Es duro recibir un premio por una foto de gente que ha muerto", confiesa a Efe el periodista ucraniano Evgeniy Maloletka, galardonado hoy con el World Press Photo por capturar la foto del año: el momento en el que los servicios de emergencia ucranianos transportan a una embarazada fuera del hospital de maternidad de Mariúpol.



"Es complicado para mí. Es duro recibir un premio por fotos de gente que ha muerto. Es muy doloroso de entender. Son fotos del horror. No es por lo que hubiera querido recibir un premio. Pero bueno, ya está, esto me acompañará toda la vida. Al mismo tiempo, es importante mostrar al mundo lo que pasa en Ucrania", explica Maloletka, con voz quebrada.



Iryna Kalinina, una embrazada ucraniana de 32 años, es la protagonista de su fotografía. Aparece tumbada en una camilla que aguantan cinco hombres mientras la sacan corriendo de un hospital de maternidad en Mariúpol hacia otro hospital, aún más cercano al frente, para tratar de salvarle la vida.



De fondo, árboles destrozados, una columna de humo y el esqueleto de dos edificios que han perdido sus ventanas por el impacto de las bombas que habían caído momentos antes. La cara de Kalinina describe el cansancio y el horror al que acababa de sobrevivir, con barriga de embarazada, y pantalones manchados de sangre. Su bebé nació muerto y media hora después, Kalinina falleció.

"¡Matadme ahora!", suplicaba.



La foto ganadora, como otras tantas que Maloletka tomó el 9 de marzo del 2022 en Mariúpol, describe "cómo era la situación sobre el terreno, especialmente durante en los primeros meses de la guerra, cuando Rusia dijo que solo atacaba infraestructura militar, pero sobre el terreno la realidad era diferente: la población e infraestructura civil estaba bajo ataque diario", asegura el fotógrafo.



"Hemos visto muchísima gente siendo asesinada, gente normal, muchos niños, y hemos visto que el lado ruso no se preocupa por la gente y los atacan de forma aleatoria. Como aquí (en esta foto), el piloto ruso lanzó una bomba contra un hospital de maternidad", añade.



Este fotoperiodista y sus compañeros estaban a 500 metros del hospital cuando escucharon el sonido de los aviones en el cielo y después numerosas explosiones, una de ellas en el patio del hospital. Unos 25 minutos después, llegaron al lugar y vieron que "todos los edificios estaban dañados, no destrozados porque la bomba cayó fuera, pero las ventanas habían desaparecido".



"Cuando entramos, las paredes internas y los techos estaban rotos, y los equipos médicos destrozados. La Policía y el personal de rescate ayudaba a evacuar a las mujeres embarazadas y la gente que estaba escondida en el sótano. Las embarazadas y los niños llorando, algunos soldados venían a buscar a sus seres queridos. Ahí no había ninguna posición militar, ni equipos militares, solo gente normal en un hospital", explica.



Maloletka y sus compañeros se "dieron cuenta de que este era un momento que había que mostrar al mundo", pero era muy difícil encontrar electricidad para cargar el ordenador y mandar las imágenes, y no fue hasta la noche, con ayuda de los vecinos, sentados en una escalera y con el móvil en alto buscando cobertura, que pudieron mandar el material y escribir a los suyos para decirles que están sanos y salvos.



Maloletka lamenta que ya no puede volver a la zona hasta que "no sea liberada de los rusos", y que estas imágenes le pusieron "en las listas negras de Rusia", pero también presionaron lo suficiente para abrir corredores humanitarios en Mariúpol.



Fotógrafo de guerra, periodista y cineasta de Berdiansk (Zaporiyia), cubre la guerra en Ucrania desde 2014, tras la anexión de Crimea, y realizó trabajos sobre las protestas del movimiento Euromaidán, las protestas en Bielorrusia, la guerra de Nagorno-Karabaj y la evolución de la pandemia de COVID-19 en Ucrania, colaborando con medios de prestigio como Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel y otros.



"Yo crecí en la guerra como fotógrafo, y sigo aprendiendo muchas cosas cada día sobre cómo debo hacer mi trabajo", subraya.



Maloletka celebra el premio en lo profesional porque admite que es "difícil conseguir este premio, es un trabajo muy competitivo" y hay fotoperiodistas "brillantes" ejerciendo en Ucrania en estos momentos.



"Después de un año de guerra, todos los periodistas y fotógrafos ucranianos que trabajamos en el frente estamos traumatizados, igual que los soldados, lo ves en sus ojos. Es gente que no ha parado ni un día todo este año, han perdido a alguno de sus amigos y familiares en bombardeos. Es difícil", resume.