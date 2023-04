Bombardeados 13 hospitales en Sudán desde el inicio de conflicto hace una semana, dicen médicos

9:32 a.m.

Cuatro hospitales de la ciudad de Al Obeid fueron bombardeados, lo que eleva a 13 el número total de hospitales bombardeados y 19 sometidos a evacuación forzosa

Al menos 13 hospitales han sido bombardeados desde el inicio del conflicto hace una semana entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), mientras que casi el 71 % de los centros sanitarios de las zonas de hostilidades están fuera de servicio, informó hoy el Sindicato de Médicos de Sudán.



Ayer, "cuatro hospitales de la ciudad de Al Obeid (centro) fueron bombardeados, lo que eleva a 13 el número total de hospitales bombardeados y 19 sometidos a evacuación forzosa" desde el inicio del conflicto, dijo el sindicato en su parte diario.



Señaló que "de los 79 hospitales básicos de la capital y los estados donde se producen los choques, hay 56 hospitales que están fuera de servicio", lo que representa el 70,8 % de los centros sanitarios ubicados en las zonas de enfrentamientos.



El resto de los hospitales funcionan total o parcialmente -algunos de ellos sólo prestan servicios de primeros auxilios- y también están amenazados de cierre debido a la falta de personal médico, suministros médicos, agua y corriente eléctrica, se apunta en el parte.

Asimismo, indicó que al menos seis ambulancias han sido atacadas por las fuerzas enfrentadas, y a "otras no se les permitió el paso para transportar pacientes y prestar ayuda".



Desde ayer hay en vigor una tregua de tres días por el Aíd el Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado de ramadán, aunque no ha sido respetada.



Esta es la quinta pausa humanitaria que se intenta desde el pasado sábado, pero ambos bandos se han acusado mutuamente de violarlas todas.



Al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido del conflicto, según el último recuento difundido ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las FAR, surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición.



Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021.