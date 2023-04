El relator de país para Honduras, Carlos Bernal, indicó que la misión de la CIDH visitará Tegucigalpa, Tela, Tocoa, San Pedro Sula y La Esperanza

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay (c), participa junto a otros representantes de la CIDH en una conferencia de prensa en Tegucigalpa (Honduras).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes en Tegucigalpa una visita in loco a Honduras para conocer la situación sobre la materia en el país centroamericano.



"Después de cinco años desde nuestra última visita aquí in loco en Honduras, comenzamos hoy de nuevo otra visita in loco en este país. Esta visita continuará hasta el viernes 28 de abril" y el propósito "es observar la situación de los derechos humanos en Honduras", dijo escuetamente la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.



La alta funcionaria de la CIDH agradeció al Estado Honduras "por su consentimiento a nuestra visita y también por todo el apoyo con el transporte y la logística que nos brindan".



El relator de país para Honduras, Carlos Bernal, indicó que la misión de la CIDH visitará Tegucigalpa, Tela, Tocoa, San Pedro Sula y La Esperanza, en el centro, norte y occidente de la nación centroamericana, para "escuchar y observar".



Agregó que la CIDH se entrevistará con autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos sociales y de movilidad humana.



La visita en el terreno se centrará en temas importantes como la situación de derechos humanos con respecto a la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la independencia judicial; el estado de la democracia y las personas defensoras de derechos humanos.



También conocerá sobre el mecanismo nacional de protección de los derechos humanos, la situación de los indígenas, afrodescendientes, conflictos territoriales, mujeres, personas de la comunidad LGBTI, privadas de libertad, migrantes, desplazamientos forzados internos, niños, niñas y adolescentes y el tema de desigualdad y discriminación.



Durante su estancia en el país la CIDH no brindará declaraciones a los periodistas, pero el próximo viernes, al concluir la visita, habrá una rueda de prensa para dar a conocer "observaciones preliminares".



Posteriormente la CIDH emitirá un informe de su visita a Honduras, un país marcado por la inseguridad ciudadana, una criminalidad que deja un promedio de entre 13 y 15 muertos diarios y una división social agudizada desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente del país, Manuel Zelaya.



Zelaya ahora es asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien asumió el poder el 27 de enero de 2022.



El equipo de la CIDH que visita Honduras lo integran, además, la segunda vicepresidenta, Roberta Clarke; la comisionada Julissa Mantilla Falcón y los comisionados Joel Hernández, Carlos Bernal y Stuardo Ralón.



Se suman la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva Adjunta, Maria Claudia Pulido; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; la relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz, junto a especialistas de la Secretaría Ejecutiva.