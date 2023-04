Enmienda a una ley de Florida allana el camino de DeSantis a la Casa Blanca

Hasta ahora solo Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el exgobernador de Arkansas William Asa Hutchinson son oficialmente aspirantes a la nominación republicana en 2024

La legislatura de Florida evaluará una enmienda presentada este martes por un legislador republicano que, de aprobarse, permitiría al gobernador del estado, Ron DeSantis, postularse para la Casa Blanca sin tener que renunciar a su cargo actual, según medios estatales.



Se trata de una enmienda a un proyecto de ley electoral, el SB 7050, que, de aprobarse, eximirá a los candidatos a presidente o vicepresidente de la obligación de renunciar al cargo que desempeñan para postularse, según recoge el canal CBS4.



El Senado de Florida tiene programado para este miércoles aceptar la propuesta del senador republicano Travis Hutson, que podría respaldar a DeSantis si se postula para la Presidencia.



La ley vigente dicta que cualquier titular de un cargo estatal que "califique para un cargo público federal debe renunciar al cargo que ocupa actualmente si los términos, o cualquier parte del mismo, se ejecutan simultáneamente".



El gobernador, reelegido por una amplia mayoría en 2022, no ha desvelado aún si competirá por la nominación republicana, pero hay muchos indicios de que ya está en campaña, empezando por los ataques que regularmente recibe de su expadrino político, el expresidente Donald Trump, quien afirma que sin su apoyo no hubiera llegado a la gobernación en 2018.



Hasta ahora solo Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el exgobernador de Arkansas William Asa Hutchinson son oficialmente aspirantes a la nominación republicana en 2024.



La administración de DeSantis ha promovido durante la actual Legislatura una agenda conservadora antes de su prevista candidatura a las elecciones de 2024 para intentar ocupar la Casa Blanca, con leyes como la polémica "No digas gay", dirigida a la educación, otra normativa antiaborto y la ley que facilita el porte de armas sin permiso, todas aprobadas por el Congreso floridano, de mayoría republicana.



La presidenta del Senado de Florida, Kathleen Passidomo, restó importancia a las preocupaciones de que el proyecto de ley finalmente abordaría las ambigüedades en la renuncia de DeSantis para postularse.



"Todavía estamos investigando si realmente lo necesitamos o no. Simplemente no hemos tenido tiempo para hacerlo", dijo Passidomo en declaraciones recogidas este martes por Florida Politics.



"Desde mi punto de vista", añadió la presidenta del Senado estatal, "ya es evidente que renunciar para postularse no se aplica a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Según nuestra ley, el plazo para renunciar se basa completamente en la calificación. Los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no tienen que calificar", sostuvo.



En un comunicado, Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, afirmó que los legisladores republicanos "permiten la búsqueda de la ambición nacional de DeSantis mientras les falla a los floridanos en los temas que más los afectan".



"Los republicanos de Florida en la legislatura están siguiendo las órdenes de DeSantis para servir a sus ambiciones. Durante toda esta sesión legislativa, DeSantis ha presionado a la legislatura para que apruebe su agenda extrema de prohibir el aborto y una legislación que podría facilitar que los delincuentes porten armas para impulsar su perfil nacional y ganarse la base de MAGA (siglas de 'Hacer América Grande Otra Vez', el eslogan popularizado por Trump en su campaña presidencial de 2016), antes de una posible candidatura presidencial", criticó Fried.