López Obrador denuncia en carta a Biden que EEUU financia a ONG opositoras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles que envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para denunciar que Washington financia a organizaciones mexicanas "opositoras".



"Desde hace tiempo el Gobierno de Estados Unidos, en particular, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al Gobierno legal y legítimo que represento", expresó López Obrador al leer el texto.



"Es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos", añadió el mandatario en su rueda de prensa matutina.



El gobernante mexicano entregó la misiva el martes a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, quien estuvo de visita en México por segunda vez en menos de dos meses para abordar la migración y el narcotráfico.





El mandatario reaccionó a una noticia que primero difundió el diario Milenio sobre que Usaid aumentará a 60 millones de dólares el financiamiento para organizaciones en México dedicadas a la "democracia, derechos humanos y gobernanza".



Aunque el motivo de la reunión con Sherwood-Randall era otro, López Obrador argumentó que no podía "quedarse callado" ante "algo tan ofensivo".



"Hace unos días se anunció que dicha agencia (Usaid) aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado", manifestó el presidente en su texto.



López Obrador ha acusado a Estados Unidos en varias ocasiones de financiar a organizaciones "opositoras" y golpistas".



En particular, ha cuestionado el financiamiento de Usaid a ambientalistas que se oponen al Tren Maya, a la organización Artículo 19 que defiende a periodistas, y a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha señalado presuntos conflictos de intereses de sus hijos.



"Estoy seguro de que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención", terminó López Obrador en su carta.



Pese al reclamo, el mandatario aseveró que la actitud con Sherwood-Randall fue "de cooperación y amistad".



Aseguró que su reacción fue “que ella estaba segura de que el presidente Biden no estaba enterado” y “que lo lamentaba mucho porque eso no tiene que ver con las buenas relaciones” entre ambos países.