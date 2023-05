El mandatario enviará una nueva carta al presidente de China, Xi Jinping, para reiterar su solicitud de apoyo para combatir el tráfico ilegal de fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes tener pruebas del tráfico ilegal de fentanilo desde China, algo que Pekín negó tras la carta que envió el mandatario mexicano para pedir ayuda para combatir esta droga.



"Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entonces se hizo todo el análisis de laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información", afirmó López Obrador en su rueda de prensa diaria.



El mandatario enviará una nueva carta al presidente de China, Xi Jinping, para reiterar su solicitud de apoyo para combatir el tráfico ilegal de fentanilo, que causa 100.000 muertes anuales en Estados Unidos y ha desatado presiones políticas de Washington a México, según López Obrador.



El presidente había enviado una primera misiva en abril, pero entonces Mao Ning, portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, afirmó que "no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México".



Pese a esta declaración, la Marina de México encontró "hace unos días" un cargamento de más de 20 toneladas proveniente de China que escondía fentanilo y metanfetaminas.



El contenedor, que salió primero del puerto chino de Qingdao e hizo escala en Busan, Corea del Sur, traía 600 bultos de resina de combustible de entre 34 y 35 kilogramos cada uno, expuso este viernes el secretario de Marina de México, José Rafael Ojeda.



"El producto viene contaminado con fentanilo y metanfetamina", aseveró Ojeda.



Con esta información, López Obrador pedirá a Xi Jingping "si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizados para fines médicos, que no es el caso que se detectó”.



“Vamos a enviar una carta el presidente de China con esta información, de manera muy respetuosa, mucho muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información porque esto nos permitiría tener más control", remarcó.



La petición ocurre ante los crecientes cuestionamientos a México de políticos estadounidenses, en particular de legisladores republicanos, quienes piden declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.



El mandatario mexicano reconoció que escribió la solicitud a Xi Jinping tras una visita de congresistas de Estados Unidos, cuya Agencia Antidrogas (DEA) sostiene que el fentanilo se produce en México con sustancias de China.



“Vinieron de los dos partidos, del partido Republicano y del partido Demócrata, nos reunimos y me pidieron que interviniéramos con el Gobierno de China, para que se controlara lo de la llegada de fentanilo desde Asia, suponiendo que el fentanilo se enviaba desde Asia y en especial de China”, dijo.