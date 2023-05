Autor del atropello de venezolanos en centro de migrantes de EEUU es hispano

El atropello le costó la vida a siete personas y otras seis resultaron heridas después de que el individuo, atropellara a un grupo de personas frente a un refugio de migrantes en Brownsville

El autor del atropello que le costó la vida a siete venezolanos frente a un centro para personas sin hogar en Brownsville, en el estado de Texas (EEUU), que actualmente sirve también para albergar inmigrantes, es un hispano, según el teniente Martín Sandoval, aunque no precisó la nacionalidad.



El atropello le costó la vida a siete personas y otras seis resultaron heridas después de que el individuo, cuya identidad no fue revelada, atropellara a un grupo de personas cerca de una parada de autobús este domingo frente a ese refugio en Brownsville, localidad estadounidense fronteriza con México.



Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville, identificó en conferencia de prensa al autor del atropello como un hombre hispano, del que dijo que no está cooperando con las autoridades y que se trata todavía de identificar.



El funcionario añadió que las autoridades obtuvieron una muestra de sangre del conductor y que se ordenó una prueba de toxicología.

Leer más: Avión con más de 100 migrantes varados en frontera de Chile parte a Venezuela



El responsable del Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, Víctor Maldonado, señaló por su parte que las víctimas eran hombres venezolanos y que en el momento del suceso entre 20 y 25 migrantes estaban sentados en la acera esperando un autobús al otro lado de la calle del refugio.



Maldonado indicó que los migrantes procedían de Venezuela y habían llegado al albergue hace unos dos o tres días.



Dijo que revisó el video de vigilancia del refugio después de recibir una llamada en la que fue informado del accidente y que la gente que esperaba allí estaba sentada junto a la acera en el momento del atropello. El responsable ha sido detenido.



"Lo que vemos en el video es que un Range Rover pasó el semáforo que estaba a unos cien pies de distancia (30 metros) y golpeó a las personas que estaban sentadas en la parada de autobús", indicó Maldonado.



Los medios indican que el albergue Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam es el único que opera en horario nocturno en la ciudad de Brownsville y gestiona la liberación de miles de migrantes de la custodia federal.



Sandoval precisó que las autoridades aún están investigando si el accidente fue intencional o accidental y que los testigos dijeron haber visto al conductor ignorar el semáforo en rojo antes de atropellar al grupo de personas que esperaban en la parada de autobús.



En torno a las 8.30 hora local (13.30 GMT), la policía recibió el aviso de que un Land Rover había atropellado a varias personas que esperaban en una parada de autobús.



Al llegar comprobaron que había siete personas muertas en el lugar y seis más fueron trasladadas al hospital con heridas leves o graves.



El conductor fue detenido por varios testigos de lo sucedido y retenido hasta que llegó la policía.



El individuo recibió atención médica y se le están practicando pruebas para detectar si había consumido drogas o alcohol.



El teniente explicó que el centro es un refugio para personas sin hogar pero que en este momento, debido a la crisis migratoria que vive la frontera, está lleno de inmigrantes.



El suceso se produce cuando faltan solo unos días para el fin, el próximo 11 de mayo, de la normativa migratoria Título 42, una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) y después continuó el mandatario demócrata Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19.



Para prepararse ante los posibles problemas que genere el fin de esta normativa, por el posible aumento del flujo migratorio, se desplegarán en la frontera 1.500 militares estadounidenses para apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.