Creador de "Radio Ambulante" advierte sobre democracias más “débiles” en Latinoamérica

Al periodista peruano Daniel Alarcón, creador del pódcast "Radio Ambulante", considerado pionero en contar historias de Latinoamérica en español, le preocupa la tendencia hacia democracias cada vez más “débiles” en la región, con protagonistas políticos muy “cínicos” a los que les conviene esta situación.



De este momento tan "complicado" que, a su juicio, vive América Latina, Alarcón conversó con EFE en Madrid, donde participó esta semana en el Festival Iberoamericano de Creación Sonora "Estación Podcast".



“La otra preocupación para mí es el cambio climático del que no se habla suficiente, hay una escasez de agua que ya es una realidad”, dijo el periodista, que reside en Estados Unidos desde pequeño.



Para Alarcón, detrás de las grandes migraciones actuales está la realidad del cambio climático, de unos campos que ya no son fértiles y que hacen que la gente deba mudarse para buscar una mejor vida.

“El problema es que si hay gente muriéndose de hambre se habla primero de eso antes de cuáles son los temas de fondo como que el campo ya no da, la escasez de agua o el deshielo de los glaciares”, matizó.



Tampoco se mostró muy optimista con la situación de su país de nacimiento, Perú: “No soy opinólogo, entonces me limito a decir que amo mi país, pero no soy particularmente optimista de nuestra situación ahorita”.

UN REFERENTE DEL PODCAST EN ESPAÑOL

"Radio Ambulante" nació en 2012 y está considerado pionero en contar historias de Latinoamérica en español. También como uno de los pódcast más relevantes de habla hispana con más de 200 episodios producidos en más de 20 países y cientos de premios internacionales.



“La primera temporada hicimos tres episodios, la segunda unos doce y ahora estamos con treinta nuevos por temporada con historias más complejas. El reto hoy es cómo crear procesos editoriales y de producción para que el equipo y las historias no se agoten”, explicó Alarcón.



Además, el periodista y su equipo lanzaron hace tres años, en plena pandemia, “El Hilo”, un pódcast donde tratan los titulares o temas más importantes de la región, lo que- confesó- les ha permitido una especie de libertad para dedicarse a las historias más íntimas y divertidas.



Alarcón admite que nunca pensó que esto llegaría a ser “su vida” y que la gente le iba a reconocer por “su voz” y no por sus libros, ya que desde pequeño siempre quiso ser escritor.



“Me fascina la relación entre la literatura y el podcast. No sé si te ha pasado que estas en el metro leyendo y te pasas de estación por engancharte con una novela, porque sientes que el autor te está susurrando a la oreja. Siento que sucede algo similar cuando escuchas un pódcast con auriculares”, aseguró el periodista.