Continúa la llegada de inmigrantes a Nueva York en medio de disputas

La decisión del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de enviar inmigrantes a hoteles al norte del estado, por la saturación en los albergues de la ciudad, no solo ha generado batallas legales sino que ha afectado los planes de bodas de algunas parejas.



La boda de Sean y Nicole se realizará dentro de una semana y tenían todo listo para recibir a familiares y amigos que viajarían desde Ecuador, Canadá, Inglaterra, Irlanda y Japón tras separar 37 habitaciones en el hotel The Crossroads en el condado de Orange.



Pero, ahora a días de esa ceremonia no saben qué pasará luego de que todas las reservaciones fueran canceladas tras la llegada del primer grupo de inmigrantes enviados desde la ciudad por la Administración Adams.



Sean dijo este sábado al canal 7 de la cadena ABC, que tenían la esperanza de poder compartir el hotel con los migrantes pero se les informó que The Crossroads no estará disponible por los próximos meses.

Gary Moretti y Deanna Mifsud afrontan la misma situación con su boda, prevista para el 24 de junio, para lo que contaban con las más de 15 habitaciones que reservaron en The Crossroads Hotel.



El flujo de inmigrantes a Nueva York desde agosto de 2022 ha causado una crisis humanitaria y de recursos, y saturado los albergues de la ciudad, que tuvo que recurrir a alquilar habitaciones en 120 hoteles, que también se han saturado.



La ciudad ha recibido a más de 67.000 personas, incluidos niños, la mayoría de Venezuela, y está dando albergue, comida y servicios sociales a más de 37.000 personas.



Debido a ello Adams optó por hoteles en Rockland y Orange, fuera de la ciudad, tropezando con la oposición de los máximos responsables de estos condados, ambos republicanos, que acudieron a los tribunales para frenar al demócrata.



Se espera que mañana la ciudad de Yonkers, que colinda con el condado de El Bronx, reciba a decenas de familias migrantes, y como ocurrió antes con Rockand y Orange, su alcalde se quejó de no haber sido notificado de esta decisión con anticipación.



El alcalde Mike Spano dijo a ABC que unos 100 migrantes serán enviados al Ramada Inn donde estarán por al menos un año, y asegura que se enteró de esto el viernes por la policía de su ciudad y aseguró que "no escuchó nada" por parte del alcalde Adams.



"No he hablado directamente con el alcalde. Hablé con su subjefa de gabinete, quien se disculpó y dijo que yo estaba en su lista para llamar", se quejó Spano.



Concejales de la ciudad (legisladores municipales) denunciaron que tampoco han sido notificados cuando han alojado inmigrantes en las zonas que representan.



Mientras, el condado de Rockland y la ciudad se enfrentarán el lunes en la primera audiencia en corte para dilucidar el envío de inmigrantes, lo que el condado logró detener el pasado jueves en espera de la decisión del tribunal.