Actriz argentina apelará absolución en Brasil de actor acusado de violarla cuando era niña

En 2018, la actriz acusó al actor Juan Darthésde por haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras promocionaban la serie "Patito Feo"

La actriz argentina Thelma Fardin adelantó este sábado que apelará la absolución al actor Juan Darthés dictada por la Justicia brasileña en el juicio en el que fue acusado de haberla violado cuando tenía 16 años.



"Por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá", expresó la intérprete, que actualmente tiene 30 años, en una conferencia de prensa en Buenos Aires con la presencia de sus abogados y la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.



Este sábado se supo que Darthés, que hizo una larga carrera en Argentina pero se marchó a Brasil -país en el que nació- tras recibir la denuncia, fue absuelto en primera instancia en el juicio que celebró la Justicia brasileña.



"La absolución de Darthés no significa que el hecho no sucedió, sino que el juez valoró que las pruebas no eran suficientes para condenarlo. Amnistía Internacional seguirá pidiendo justicia para que los abusos sexuales no queden impunes. #JusticiaPorThelma", expresó esa organización en su cuenta de Twitter.



Fardin subrayó que el fallo dice que "está probado gran parte del abuso sexual".



"Está probado que me practicó sexo oral, está probado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en 2009 está prescrito, si hubiera ocurrido en 2010 no estaría prescrito. Hay que elegir en qué momento a una la abusan. Y (el fallo) explica que no hay pruebas suficientes respecto del abuso sexual con acceso carnal", detalló.



"Yo era una niña de 16 años. ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿que se filmen cuando son abusadas?", reprochó.



Su abogada Carla Junqueira adelantó que podrán apelar a una segunda y tercera instancia y a cortes internacionales y destacó: "el delito pasó en 2009. En 2009 el código penal de Brasil exigía pruebas de acceso carnal, penetración para la caracterización del crimen de violación. Una reforma de 2009 con el código penal vigente desde 2010 dejó de exigir la penetración y acceso carnal para la caracterización del crimen de violación".

"NO NOS VAMOS A CALLAR"

Los hechos que denunció Fardin en 2018 fueron negados entonces en una entrevista por Darthés, quien aseguró que "nunca" violó a "nadie" y que fue Fardin la que trató de seducirlo.



En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero el actor ya se había radicado en Brasil, que no extradita a sus nacionales.



Amnistía indicó que "probar un abuso sexual puede ser más difícil que probar otros delitos y muchas veces se descree de la palabra de la víctima", y agregó que mientras en Argentina la tasa de condena por violación es del 15 %, en Guatemala y Brasil es solo del 1 %.



"La justicia le esta dando la espalda a un reclamo social, una vez más, pero les va a pasar por arriba, porque no nos vamos a callar", aseguró la actriz.