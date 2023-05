Arnold Schwarzenegger, por un nuevo movimiento medioambiental que impulse las energías limpias

9:56 a.m.

Schwarzenegger, de origen austríaco, aseguró que es posible "un futuro verde, con robots, cemento limpio, mariscos sostenibles y empresas que produzcan electricidad con algas y olas"

El actor y activista medioambiental Arnold Schwarzenegger abogó este martes en Viena por un "nuevo movimiento medioambiental" que impulse el desarrollo de nuevos proyectos ecológicos para producir energías limpias.



"Hago un llamamiento al cambio. El cambio nunca es fácil, pero esto es una emergencia y esta emergencia requiere acción", dijo el exgobernador del estado norteamericano de California (2003-2010) durante la cumbre medioambiental "Austrian World Summit", celebrada hoy en la capital austríaca.



Schwarzenegger, de origen austríaco, aseguró que es posible "un futuro verde, con robots, cemento limpio, mariscos sostenibles y empresas que produzcan electricidad con algas y olas".



Sin embargo, el actor de Hollywood de 75 años matizó que para ello hace falta "un nuevo movimiento medioambiental, que se adapte a la nueva realidad".



"Por eso, hago un llamamiento a un nuevo movimiento ecologista basado en la construcción de proyectos de energía limpia que necesitamos lo antes posible. Tenemos que construir, construir y construir", dijo.



"No hablo de la construcción de nuevas autopistas o infraestructuras. Hablo de proyectos medioambientales", aseguró.



Eso requiere, agregó, que los gobiernos abran el camino para proyectos, con menos trabas burocráticas, "porque el futuro crecimiento económico no debe ser impulsado por combustibles fósiles".



Al "Austrian World Summit" acudieron este año unos 700 expertos y representantes políticos, incluyendo el presidente federal austríaco, el ecologista Alexander Van der Bellen.



"Sea lo que cueste hoy la protección del clima, eso es nada en comparación con lo que nos costará si no hacemos nada", manifestó el mandatario en su discurso.



También intervino, en la sección "Cambio Climático y Seguridad", el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.



"Nosotros -el mundo libre- debemos estar unidos en contra de esta malvada e innecesaria guerra", declaró Klitschko sobre el ataque ruso contra su Ucrania natal.