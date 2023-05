Ministras de las Mujeres de Argentina y Brasil "acompañan" a la actriz Thelma Fardin

10:30 a.m.

Las ministras emitieron un comunicado y una foto conjunta con Fardin, la actriz que en 2018 acusó al actor Juan Darthés de haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras promocionaban la serie "Patito Feo"

Las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Ayelén Mazzina, y su par de Brasil, Cida Gonçalves, expresaron este viernes su "acompañamiento" a la actriz argentina Thelma Fardin en su reclamo por una reparación de parte de la Justicia en relación a la presunta violencia sexual que sufrió en su adolescencia.



Las ministras emitieron un comunicado este viernes y una foto conjunta con Fardin, la actriz que en 2018 acusó al actor Juan Darthés de haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras promocionaban la serie "Patito Feo".



El juicio se celebró en Brasil y el 7º Tribunal Penal Federal de São Paulo (SP) dictó, días atrás, un fallo absolutorio a favor de Darthés, una absolución que Fardin declaró que apelará.



En el fallo del juez brasileño ha tenido influencia la legislación vigente en Brasil en la fecha en que supuestamente sucedió el hecho, ya que la Justicia pedía pruebas de acceso carnal y penetración para la caracterización del crimen de violación.

El comunicado de las ministras señaló que el hecho de que la presunta violencia sexual contra Fardin se cometiera antes del cambio de la legislación brasileña (2010) "no impide la calificación del acto como delito de violación, en función de la palabra de la víctima y otros elementos que pueden estar contenidos en el expediente".



Los hechos que denunció Fardin en 2018 fueron negados entonces en una entrevista por Darthés, quien aseguró que "nunca" violó a "nadie" y que fue Fardin la que trató de seducirlo.



Nicaragua ordenó en 2019 la captura internacional de Darthés, pero el actor, que hizo una larga carrera en Argentina, ya se había radicado en Brasil, país en el que nació, que no extradita a sus nacionales.



Las ministras se lamentaron en el comunicado que "la movilización social contra el silencio y la impunidad en este tipo de hechos se contrapone con sistemas judiciales que no incorporan perspectiva de género en su accionar y que siguen sosteniendo bajos índices de persecución y juzgamiento en Brasil, Argentina y en la región en general".



La ministra brasileña y Fardin fueron parte del "Foro Latinoamericano: Promoviendo consensos democráticos contra la violencia política de género y en defensa de la igualdad", organizado este jueves por ONU Mujeres, tras la reunión de autoridades de la Mujer del Mercosur que también tuvo lugar en Buenos Aires.