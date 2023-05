Familiares de desaparecidas protestan en norte de México para exigir resultados

Este domingo, el grupo de manifestantes se reunió en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, desde donde marcharon hacia el Palacio de Gobierno de la entidad

A casi tres meses de la desaparición en China, Nuevo León, al norte de México, de tres mujeres residentes de Estados Unidos, familiares de las víctimas realizaron una marcha para exigir a las autoridades resultados en las investigaciones del caso.



Este domingo, el grupo de manifestantes se reunió en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, desde donde marcharon hacia el Palacio de Gobierno de la entidad.



Maritza y Marina Pérez Ríos, así como Dora Alicia Cervantes Sáenz, fueron vistas por última ocasión el 25 de febrero, cuando se trasladaban a bordo de su camioneta por la carretera China-Méndez, en los límites con el estado de Tamaulipas.



Las mujeres se iban a Montemorelos, en donde se dedicaban al comercio de ropa usada.

Gretel Arredondo, familiar de las hermanas Pérez Ríos, señaló que las autoridades no han tenido avances en la investigación, a pesar de que ya están por cumplirse tres meses de los sucesos.



“Hoy es un día para recordar en Nuevo León, a México y los Estados Unidos, que tres mujeres están desaparecidas desde el 25 de febrero, tres mujeres, madres de familia, luchistas que buscaban apoyarse económicamente a través del comercio de mercados rodantes; víctimas inocentes de la inseguridad que se viven en las carreteras”, manifestó.



Señaló que ellas perdieron su camino y se internaron sin querer en la carretera China-Méndez en donde ese mismo día se registró un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada.



“Maritza, Marina y Dora ¿en dónde están? Más de 80 días y no sabemos nada de ellas, de lo que les pasó, ni de su paradero, como familia, hoy alzamos la voz para recordarles a los involucrados en esa búsqueda (las autoridades de la Fiscalía) que se haga lo conveniente y se logre su ubicación”, agregó.



Durante el evento, Fray Armando Luna realizó una oración y pidió por la rápida localización de las hermanas Pérez Ríos, así como su amiga Dora Alicia.



En entrevista, Arredondo compartió que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León les ha informado que han seguido con los operativos de búsqueda de las tres mujeres, pero no se han obtenido resultados.



“La verdad ha sido lenta la búsqueda, entendemos que no hay ninguna evidencia, hablemos de celulares, hablemos de artículos, del vehículo que ellas iban manejando hacia este rumbo, pero no es posible que se las haya tragado la tierra”, comentó.



Otro factor que perjudica a la investigación es que los hechos se registraron en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, por lo que es un proceso por demás burocrático la colaboración entre ambas Fiscalías.



“Tienen la evidencia del oficio en donde pidieron el apoyo a Tamaulipas, pero no se tiene todavía una respuesta", especificó.



El 3 de mayo, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, anunció que se realizaría una solicitud de colaboración al estado de Tamaulipas para buscar por tierra en ese estado a las tres mujeres desaparecidas.



Además, reconoció que a pesar de que se han realizado numerosos operativos con binomios caninos, personas a pie y drones no se han tenido resultados positivos.